【開箱】《白老師的背包食堂》 上山下海即煮到會

每次不同任務 限時完成

首集講白種元等人前往全羅北道井邑巿的學校，位置偏遠，附近雖有不少食肆，卻欠缺學生最喜歡的快餐連鎖店。該校摔角社老師委託節目，希望能為22名學生提供無限量添食的快餐。白種元等人前往目的地之前，只知道食品種類及人數等部分資料，當抵達學校看到22名身形龐大、食量驚人的摔角社學生後，即心知事前準備的食材並不足夠，只好馬上「飛車」1小時到最近的超巿入貨；結果在兩三小時內，準備了有三層牛肉與芝士的「巨無霸」、炸雞、炸芝士薯餅、番茄忌廉意粉、橙汁汽水及生果，之後還追加蛋包飯及炸薯條。

《白老師的背包食堂》構思不錯，特別是委託人皆來自基層，給忙碌生活的他們帶來豐盛一餐。選址也見心思，要白種元等人上山下海。第2集全羅北道邊山月明庵主持雲泉大師委託他們，為佛誕前來參拜的善信提供齋菜。在韓國經營中餐廳的白種元，為20多名善信製作素炸醬麵、素糖醋肉、素餃子等。第3集則接到天文台氣象船長委託，為長時間留在船上的工作人員，準備世界各地不同特色的美食，於是白種元製作了法式紅酒燉牛肉、西班牙雜燴飯、意式薄餅、泰式甜品等。

節目最大特色讓白種元等人走出「舒適圈」，他們要背着巨型背包走到偏遠地區，甚至爬上幾百米高的山上執行任務，未開始下廚已筋疲力盡。另一方面，面對不熟悉的廚房環境，還要限時完成，難免出現雞手鴨腳情境。幸大部分委託人所提供的廚房，設備尚算完善，如首集學校的廚房有多個爐頭，唯獨第2集在山上的寺廟，要劈柴生火。

3名助手各有優點

其實最大難題是食材不足，只有一個遠足用的背包，容量有限，加上節目組事前故意不提供足夠資料，考驗他們的應變能力，也因此名廚白種元的真正實力，成為最大看點。首集吳代煥負責炸薯條，但落鑊後不停攪拌，薯條結果變成碎條，白種元只好急忙拿出芝士，將薯條磋成薯蓉，變成炸芝士薯餅。第2集，安普賢與DinDin負責炸豆腐與冬菇，卻油溫過熱，食物焦黑，白種元火速用水倒落油鑊，將油溫下降才能繼續煮食。白種元還擅於利用剩餘食材，變成新菜式，滿足食客即興需要。

3名助手也各有優點；安普賢心思細密且氣力巨大，每次都是背上最重的材料，還細心擺盤及為餐桌裝飾。吳代煥服兵役時曾擔任伙頭兵，擅於切碎食材，被拍檔封為「快刀手」。DinDin雖然被視為幫倒忙的成員，但聽教聽話，替白種元分擔了不少工作。總括而言，《白老師的背包食堂》結合烹飪、冒險，還看到白種元對下廚的熱愛。