曾借俄侵略宣傳《和平使者》捱轟 約翰辛納赴荷蘭見烏難民粉絲

職業摔角手出身的約翰辛納，最近在倫敦拍攝新片，從上月的《華爾街日報》讀到19歲少年Misha Rohozhyn的故事。據報Misha患有唐氏綜合症，而且不能言語，跟母親Liana原本住在烏克蘭馬里烏波爾，家園被毁後展開逃難之旅。為了安撫兒子，Liana告訴Misha這是一次尋找後者偶像約翰辛納的旅程。怎料抵達荷蘭後，Misha對環境不熟悉，加上遲遲未見到偶像約翰辛納，Misha開始把自己關在房間並且不時落淚。

約翰辛納讀畢這報道後深受感動，趁有3天假期，決定前赴距離英國約1小時機程的荷蘭，探訪少年Misha，給對方驚喜。從上載到WWE（世界摔角娛樂）YouTube頻道的短片所見，約翰見到Misha後，握手又擁抱。約翰這次探訪還帶備了自己整套周邊商品，包括T恤、帽子及復刻版的摔角冠軍腰帶，送給Misha。Misha母親Liana表示，約翰辛納到訪這天，是自俄烏戰爭爆發以來，Misha首次展露笑容。

約翰辛納又幫Misha達成另一心願，拍攝了片段跟剛新婚的女摔角手Alexa Bliss打招呼，後者亦在社交平台轉發，留言稱要給Misha很多個擁抱，並感激約翰，稱此舉溫暖人心。約翰跟Misha道別前表示很感激對方，說Misha的經歷給了他力量。另外，約翰亦探訪逃避戰火輾轉到了荷蘭的烏克蘭兒童。

約翰辛納這次探訪贏來不少掌聲；不過今年2月底，俄羅斯入侵烏克蘭沒多久，他在社交平台留言稱若能召喚《和平使者》角色的超能力，正是大派用場的好時機，又標籤了他主演的《和平使者》劇名，結果觸怒大批網民，指摘他「為了成為熱門話題，標籤自己的劇集真是好時機？太過麻木不仁了」另一網民表示，「永遠沒適當時機說這些，尤其現在」。不少網民批評以烏克蘭被俄羅斯入侵來宣傳新劇，實欠尊重。

辛潘辦籌款晚宴助烏克蘭

另外，曾到烏克蘭拍紀錄片的金像影帝辛潘（Sean Penn），上周五（10日）以旗下人道救援組織CORE名義在荷李活舉辦籌款晚宴，《本能》莎朗史東（Sharon Stone）、「X教授」柏德烈史超域（Patrick Stewart）現身。烏克蘭總統澤連斯基預錄片段，呼籲荷李活演藝界能繼續以不同方法支持烏克蘭。