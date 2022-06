不花巧以靚聲俘虜樂迷 衛蘭舉鐵操弗迎戰紅館四面台

【明報專訊】常聽人說無論經歷幾多困難波折、痛苦與傷心,只要有信念,總可以撐過去。40歲面對過人生起跌的衛蘭(Janice),從聖經中一句經文得到啟示,鎖定為她今年7月,第五度登紅館一連3場《Janice Be Still Live 2022》演唱會主題概念。「『Be Still』是今次演唱會的主題,因為疫情、世界不穩定和打杖,我們的心靈需要得到平靜。不要小看音樂的醫治力量,能為大家帶來盼望、愛和喜樂」。衛蘭自覺有使命,透過音樂幫助別人抒發情緒,治癒心靈,最大目的是讓樂迷減輕壓力,帶出「just have a good time」信息。