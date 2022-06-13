不花巧以靚聲俘虜樂迷 衛蘭舉鐵操弗迎戰紅館四面台

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

衛蘭上一次舉行紅館個唱已是4年前，能再踏此舞台開騷，特別珍惜和感恩。入行18年，歷來的作品包括《大哥》、《離家出走》、《心亂如麻》、《就算世界無童話》、《It's OK To Be Sad》、《Little Miss Janice》等，全屬樂迷集體回憶，見證衛蘭的唱功愈趨成熟。

預告嘉賓有驚喜

今次演唱會集結新舊作品外，喜歡簡單的衛蘭，自覺不需搞太多花巧，上台盡力做回真實的自己，「樂迷入場是因為喜歡聽我的音樂，所以我主力唱歌。樂隊班底也是年輕和有資歷的音樂人一齊交流，期待擦出新火花。雖然今次沒時間為演唱會創作新歌，但會錄製一張全女班底的專輯，我會參與新碟的平面設計，形象方面不會太誇張」。

衛蘭預告嘉賓名單有驚喜，邀請從未合作、大家意想不到的朋友上台，部分嘉賓問一次便答應，也試過被拒絕，能否合作始終講緣分。去年擔任無綫節目《聲夢傳奇》導師的她，很愛惜一班年輕學員，有留意他們在樂壇起步發展不錯，期待下次演唱會有機會找他們合作。

最想食薯條漢堡包

演唱會開四面台，為有良好體能和健康着想，衛蘭積極操弗，挑戰舉啞鈴。自去年開始，她堅持健身及跑步，成為生活日常。身材和體重一直備受關注的衛蘭強調目標不是減肥，想有足夠體力應付3場騷，想將歌唱好，必須要夠氣，稱效果滿意，不介意大方騷身材。忍口節食的她扁嘴說：「食嘢是最開心，但為了喼弗，要戒甜、戒零食，都有少少不開心。期待完騷後可大吃一頓，最想食薯條和漢堡包。」

化妝：hongjai_makeup

髮型：Jamie Lee@JamieLeeHair

服裝：PortsPURE、APM Monaco

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