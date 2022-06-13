陳瑞輝甩拖無影響開工心情 邱士縉孭兩劇壓力大放負

未聞MIRROR演唱會加場

MIRROR紅館12場演唱會一票難求，粉絲感失望。Stanley表示好多制度的事他們控制不到，只可以做好表演，對得住買飛入場的觀眾，希望下次開夠24場，並透露開12場，經理人花姐（黃慧君）都擔心MIRROR體力能否負荷。傳演唱會加開3場？兩人未有聽聞，不排除粉絲的消息更快。Stanley笑稱好多飛債未解決，自嘲：「學ERROR話齋，我們是地底泥，不知有沒有飛。」

沈殷怡首演失婚媽媽難度高

沈殷怡劇中首次演母親和失婚角色，要應付好多鬧交、迷失、掙扎的內心戲，難度好高她會盡力。為了角色不惜犧牲長長秀髮，換上及肩短髮。早前她在節目公開向MIRROR成員李駿傑（Jeremy）示愛，希望有機會跟對方再合作。

敖嘉年離巢無綫後，首次參演ViuTV劇集，以及初次與童星合作，他說：「童星好乖巧、聰明，開工送飲品給我，好冧，多了父愛。」談到與緋聞女友蔣家旻各有各忙少聯絡，笑言對方可能已有對象。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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