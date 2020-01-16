MIRO爭專屬場撲空心淡 花姐抱歉公開九成門票仍不足

花姐前晚在社交網發文稱收到很多粉絲買不到飛的聲音，老闆與同事努力爭取到兩場MIRO特別場，沒有贊助商，九成門票供MIRO粉絲實名購買，以及努力籌備網上直播。她說：「我同MIRROR都好想MIRO可以一齊見證呢個里程碑，但場地限制，九成門票仍未能夠令所有MIRO入場，非常抱歉。汲取經驗，相信未來會做得更好。希望不久將來，MIRROR可以到更大場館演出。」不過大批粉絲質疑有九成門票公開發售之說，表示心淡，之後不會續會。

此外，花姐昨日於社交網轉發有人在網上放售兩張8月6日MIRO特別場門票，又聲稱可以入後台近距離接觸盧瀚霆（Anson Lo）的信息，她強調是假的。

娛樂組