開通老竇恨抱孫 鄭丹瑞邀長女客串新戲趁機催婚

阿旦稱瑤瑤覺得自己不夠上鏡，享受現時任職時裝雜誌總編輯工作，沒打算轉做全職藝人，但他每次拍戲都邀請兩名女兒客串，希望每個階段都留下父女檔的美好回憶。阿旦又趁機催婚：「我們拍了一部戲，但未上映，大女客串演家長，我就指住台上個小朋友，然後問個女，『這個是不是我個孫？』哈哈。」瑤瑤笑言沒男朋友，除了忙工作，公餘就陪爸爸。

Coffee滿面爆瘡嚇親奶奶

Coffee早前與老公和兒子飛往澳洲處理家事，她稱這次出埠心情興奮，但不適應當地乾燥天氣，滿面爆瘡嚇親奶奶，回港隔離後急往美容院護理肌膚，也有跟老公商討兒子教育和將來生活。她說：「我想過讓兒子出國讀書，但怕他變鬼仔，不回來見我，我和老公始終最愛香港，生活夠方便，所以會留港。」

記者：鍾一虹