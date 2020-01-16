紅館騷開鑼 ERROR送Tee放笑彈 鄭欣宜獲Anson Lo體貼抹汗冧爆

鄭欣宜紅館騷首場吸引不少圈中好友捧場，包括陳淑芬與兒子陳家豪、蔡一智與太太、蔡一傑、廖碧兒及李幸倪等。欣宜以一襲橙色露肩巨型紗裙登場，清唱《女神》為演唱會揭開序幕。緊接唱英文歌《Halo》大曬唱功。她在舞台上演一秒變身，換上熒光粉紅色長裙，令觀眾驚喜。她被觀眾熱情反應感動哽咽，但強忍淚水說不想喊住。

眼濕濕感謝歌迷支持

欣宜談到4年前開第一次紅館演唱會，但不知何解今次感覺像第一次，可能因過去4年裏，大家用好多心機和時間重新認識她，多謝大家給她這個耐性。觀眾大叫「加油」、「愛你」。她眼濕濕深呼吸續說：「開四面台真的有少少緊張，我是零方向感，哪一邊反應大，嗌大聲點，我就向那邊唱。」全場觀眾愈叫愈大聲。

欣宜勁歌熱舞外，還為觀眾帶來驚喜，包括自彈自唱《But I'm Not Lonely》、獻唱新歌《仍會等》。她在主題為「夢想」環節中，介紹嘉賓Anson Lo出場。她說：「我成日發夢見到這個人，我真的好鍾意他，多才多藝，拍劇又拍電影，唱歌好聽，跳舞又勁，一舉手一投足都好得體。」

「夢想真的可以成真」

Anson Lo以白馬王子Look現身，欣宜叫全場觀眾站起來迎接，歡呼及尖叫聲不停，掀起高潮。兩人合唱《不可愛教主》時，Anson Lo搭着欣宜膊頭，令她害羞甜笑說：「夢想真的可以成真㗎！」Anson Lo又用紙巾為她抹汗，並有感而發說：「我哋工作上接觸大約一年半，感受到你對音樂、事業的認真。當我今（前）日下午綵排上到你這個舞台時，感受到你終於做到想做的事，雖然我無辦法經歷你過去咁多年來的事，但我作為後輩替你開心。」35歲欣宜好感動，但聽到26歲Anson Lo說「後輩」即笑說：「我不是大你好多之嘛！點解你無帶禮物送畀我？」Anson Lo深情對她說：「我個人就是禮物。」欣宜大叫：「喂呀，我輸喇！」然後Anson Lo跳唱新歌《King Kong》。

伙ERROR合唱《擁抱愛》

尾聲Encore時，ERROR壓軸出場表演，四子與欣宜合唱無綫劇《愛‧回家》主題曲《擁抱愛》，之後送上分別印有ERROR成員肖像的Tee給欣宜，笑言是「春夏秋冬系列」。代表春天的何啟華（Dee）笑說：「春天令人想到潮濕，你著我這件Tee就好潮，然後好濕。」全場爆笑，欣宜作狀打他。他解釋說：「我意思是熱到出汗，濕晒！」梁業（肥仔）說：「夏天當然著我這件雞翼袖，你老公（Anson Lo）新歌MV都是著雞翼袖，襯晒他。」吳保錡拍片講招牌港普、郭嘉駿（193）就自肥拍片宣傳單曲。之後ERROR唱《愛情值日生》，邊唱邊向觀眾派心。演唱會在欣宜兩度Encore下完場。

娛樂組

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