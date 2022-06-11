【開箱】《誰殺了莎拉3》 以科研之名 這個「殺手」真太冷

Sara死因揭盅 誕女兒Lucia

上季男主角Alex冤獄18年後獲釋，繼續追查胞妹Sara於18年前水上滑翔傘意外死亡真相。原來兩人同母異父，Sara是母親被Marifer患有精神病父親性侵後所生。Alex、Rodolfo等人的朋友Nicandro，當年也目擊水上滑翔傘意外，失蹤多時突然現身。第2季尾聲，Nicandro跟Hugo醫生通電後再次叮囑他不能揭開真相。Rodolfo、Chema與Elisa的父親Cesar，救出女兒Elisa後，在衆多警察面前假裝自轟，並以新身分潛逃。

第3季開始沒多久，Marifer在大火中倖存，但全身燒傷，危在旦夕。Alex懷疑Sara之死有可疑，要求警察開棺，發現原來是假墳。Cesar潛逃後，太太Mariana一無所有，跟子女Rodolfo和Elisa亦不再往還。Chema在獄中飽受虐待，Alex承諾必定救他出去。最後發現Nicandro的醫生父親Reinaldo一早就看中遺傳了思覺失調的Sara，是研發新藥的「白老鼠」。Reinaldo成立的醫療中心，致力研發藥物治癒思覺失調等精神病，以及把同性戀者糾正過來。Sara成為「白老鼠」之外，Reinaldo的女兒，亦即Nicandro的家姐Daniela，由於是女同志，也被軟禁在醫療中心，接受各種電擊治療。水上滑翔傘意外，正是Reinaldo給錢Marifer「行兇」割斷纜索，以及要求兒子Nicandro參與佈局。意外後Sara送抵醫院，即訛稱她已身亡，並轉送到醫療中心囚禁。懷有身孕的Sara，上季已揭露BB的爸爸是Cesar，軟禁期間Sara誕下女兒Lucia，但不久後Sara受不了各種實驗，最終輕生。

Nicandro從倫敦返回墨西哥後，到醫療中心探望姐姐Daniela，後者偷走對方手機，並協助Lucia逃走，着她往找舅父Alex。Alex看到Lucia出現，驚訝她與妹妹Sara如餅印，即時知道她就是外甥女；此時Nicandro與槍手追趕而至，Alex帶Lucia逃亡，中途被截獲，Alex中槍受傷，Lucia被帶回醫療中心。幾經查探及Cesar協助下，Alex找到曾幫Reinaldo工作的Tonya，逼對方說出Sara下落及醫療中心地址。Alex帶齊裝備強攻醫療中心，射殺了一名保安員；此時女友Elisa及好友Rodolfo趕至幫忙，發現除了Lucia和Daniela外，出獄後飽受驚嚇的Chema，加上受母親影響，自願到醫療中心，接受Reinaldo「糾正」性傾向。最終Rodolfo為救弟妹被保安槍傷而亡，Alex則電擊Reinaldo至死，為Sara及自己冤獄多年大仇得報。結局是Cesar代Alex頂罪入獄，並揭露他自知身患絕症，已時日無多；Mariana則隱身修道院。至於Alex則帶着Elisa、Chema與Lucia，召來警方，到Sara及其他醫療中心死者的墓地找回遺體，願逝者安息。

忽然冒出終極大反派

看了多齣拉美製作劇集後發現，有幾個共通點，主角大多是俊男美女，即使不漂亮，男的也必定胸腹肌齊備，女演員曲線玲瓏，而且毫不介意裸露。另外雖然拍得緊湊，但往往天馬行空，過分扭橋，難掩犯駁毛病。以《誰殺了莎拉》為例，去年3月播出的首季10集，Alex緣何遭陷害入獄，以及到底殺Sara的真兇是誰，懸疑線鋪排得不錯，即使偶有瑕疵，由於節奏明快，也足以吸引觀衆一口氣追看。去年5月推出的第2季，減至8集，情節與角色個性大逆轉，似通不通，像把Sara描繪成精神病患，清純外表下隱藏很多黑暗面。Cesar更加是不倫又不擇手段，既恐同又專橫；來到第3季，劇情再翻轉，增添尚連奴扮演的Reinaldo，扮演Nicandro的父親，也是終極大反派，之前兩季對此角卻完全沒任何鋪排，但又講到他曾在不同場景出現，似乎太過誇張。這角色經常以科研之名，把犧牲他人說得理直氣壯，其人冷血之外，所有行徑卻沒被阻擾，也是匪夷所思。到底是撰寫劇本之初已預設的人物，還是拍完兩季才增添的角色？第2及第3季相隔1年才推出，實在難以推斷；另外Cesar結局臨死「自我犧牲」，贏回子女一點尊重，編劇對此角也太寬容了。