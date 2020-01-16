Britney Spears三度出嫁 父母妹不獲邀觀禮 前夫Alexander硬闖被捕

現年40歲的Britney Spears與比她年輕12載的未婚夫Sam Asghari，前日在加州寓所的後院低調行禮，請來去年為真人騷女星Paris Hilton主持婚禮的Clint Hufft牧師，見證Britney的第三場婚事。早前有傳媒報道，Britney怒氣未消，拒絕邀請父母和胞妹Jamie Lynn參加婚禮，而她跟第二任前夫Kevin Ferderline育有兩名兒子Sean和Jayden亦未有現身，但據Kevin的律師向《人物》雜誌透露，兩子皆為母親再婚感到高興。至於跟Britney一向感情要好的胞兄Bryan則偕女友亮相。

麥當娜 Selena現身婚禮

據現目擊者稱，樂壇天后麥當娜（Madonna）、女歌手Selena Gomez、《神探俏嬌娃》女星茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）、時裝設計師Donatella Versace，以及去年為Britney打贏監護權官司的荷李活著名律師Mathew Rosengart均是婚禮座上客。真人騷女星Paris Hilton更偕夫婿Carter Reum及母親Kathy Hilton觀禮。值得一提的是，Britney的婚紗正是出自Donatella手筆，後者乘車抵達現場時，刻意打開車窗，讓傳媒見到她的興奮模樣，可見二人關係密切。

不過，在婚禮舉行前數小時，現場發生一段小插曲。Britney的第一任前夫Jason Alexander在未獲邀請的情况下，不理保安人員阻止，硬闖舊愛香閨，更透過社交媒體做直播，最後終被保安制服，警方接報到場，把他拘捕並控以擅闖私人地方、蓄意破壞，以及兩條襲擊罪名，後者跟他推撞Britney保安有關。Britney的律師Mathew事後發表聲明，表示會追究到底，「我與警方緊密合作，確保Alexander受到法律制裁」。

Britney擁有兩段失敗婚姻，2004年在拉斯維加斯嫁給青梅竹馬好友Jason Alexander，僅維持數十小時即對外宣布婚事無效；同年她再嫁給舞蹈員Kevin Federline，並誕下兩子Sean和Jayden，直至2007年宣告離婚。