MIRROR特別場門票開售又死機 呂爵安明白鏡粉失望心情 嘆愛莫能助

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

「6膠」昨日穿日式裝束現身，Edan預告《膠戰SSP》會大玩新遊戲，當預演第3季。Edan表示他們各有工作，要夾齊各人空檔拍攝有一定難度，當然最希望是《膠戰》變成長壽節目，但辛苦節目組要不停度新橋。

魏浚笙透露拍攝新劇《百萬同居計劃》近尾聲，預計本月中煞科，之後有新工作，並期待看MIRROR演唱會為Edan打氣。Edan說：「上次演唱會見他們（5膠）舉燈牌又大聲落力叫，不預留門票給他們，自己都過意不去。雖然未知最終得到幾多張飛，也照預留給他們。」

盼下次開騷留足夠門票給粉絲

MIRROR紅館12場演唱會一票難求，最後兩場MIRO特別場門票昨日讓會員購買，售票網站未顯示公開售票數量，早上10時開售，至下午2時許宣布售罄，未能購票的鏡粉大感失望。Edan有留意售票情况，不少粉絲稱在臨付款時遇死機未能完成交易，他無奈表示也愛莫能助，「可能賣飛時網上流量太大，電腦出錯，伺服器應該要升級。希望未來再開騷有更多場次演出，可預留足夠飛給粉絲」。

不敢講「我會盡力做好個騷」

擁有35萬成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主因不滿演唱會售票安排，斥主辦單位當鏡粉是水魚及提款機，宣布待MIRROR演唱會後關閉專頁。Edan得悉此事直言深感明白，若換轉是他也會感憤怒，盼經過今次汲取經驗，以後可以改善。他說：「日後無論是賣飛方式、數量或安排，希望有更好方案解決。（如何平息粉絲怒火？）大家唔好嬲啦！如果講『我會盡力做好個騷』，大家可能會更嬲，因他們看不到。唯有留力，希望遲些有更多機會為大家表演。」

參與日本音樂祭 不丟香港人架

演唱會後，MIRROR會參與8月在日本舉行的Summer Sonic音樂祭。Edan形容意想不到，對他們是好重要和珍貴的經歷，出發前會好好準備，「我們會盡力，不丟香港人架！讓他們知道香港男團特色，多留意香港音樂」。有傳《大叔的愛》開拍續集，Edan稱暫未收到消息，但期待拍續集或電影版。

Hillary想與洪卓立重遊定情地

Hillary事業愛情兩得意，日前31歲生日，與男友洪卓立到酒店Staycation慶祝，在社交網分享甜蜜照放閃。她昨日春風滿面開工，形容不用等生日，拍拖後每日都過得好開心好甜蜜，收到男友送的首飾禮物，不過為免遺失，工作時沒戴。她稱當日才知男友的慶祝安排，感到滿意，又感謝網民留言祝福。她表示歡迎找他們情侶檔工作，因與男友拍MV後已沒合作。她的生日願望是身體健康，最想去當年與洪卓立定情的日本。她稱家人讚洪卓立有禮貌又慷慨，但未有催婚，她目前事業為重，未有結婚計劃。傳《家族榮耀》開拍第2集，她未收到通知，也期待原班人馬再合作。

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