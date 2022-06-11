Beyond黃家駒60歲冥壽 黃貫中曬合照念兄弟 葉世榮祝生日快樂

周慧敏難忘1991年夏季

周慧敏分享昔日亮相Beyond節目的視頻，她稱在昨天這個特別日子，分享一條特別的影片，她說：「1991年夏季，少有曬得黝黑的我，很榮幸被Beyond樂隊邀請當他們節目的嘉賓。在之前，每次合作都是我擔當電視或電台節目主持人訪問他們，這次調換了角色，替我們和觀眾都帶來了新鮮感。那是個開心的暑假。忽爾今夏，仍然在為我們的Beyond樂隊感到驕傲，仍然在懷念我們的音樂奇才黃家駒先生。」

林海峰畫結他與花念家駒

林海峰昨日在「叱咤903在晴朗的一天出發」facebook上載畫有一支結他與花的照片，並寫有一段Beyond歌曲《喜歡你》的歌詞，「喜歡你 那雙眼動人 笑聲更迷人 願再可 輕撫你 那可愛面容 挽手說夢話 像昨天 你共我」，稱想念家駒的歌聲及他的結他聲。

林海峰之後上載讀出一封聽眾信件的視頻，該聽眾詢問關於商台1992年8月11日舉行一場《Beyond繼續革命音樂會》，指是Beyond史上最神秘音樂會，多年來未正式發行專輯，原因眾說紛紜，有說涉版權及音樂會名字敏感，但林海峰與雲妮都未能解答。

娛樂組