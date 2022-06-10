【開箱】《終極攔截戰》 「雷」聲大雨點小的收視冠軍

死守核武最後防線

「雷神嫂」艾莎柏德琪曾演《狂野時速》系列 ，可惜戲分不多，令人印象模糊。據報基斯漢斯禾夫收到《終極攔截戰》劇本後，不單推薦愛妻演出，更親任健身教練，傳授拍攝動作戲的技巧，寵妻不遺餘力。新片由馬修雷利（Matthew Reilly）首次自編自導，故事講述美軍為對應俄羅斯的核武威脅，分別在阿拉斯加和太平洋某處興建導彈攔截基地，作為保護國民的最後防線，後者正是本片的主要場景。

《極限追捕》男星陸克巴斯（Luke Bracey）飾演恐怖分子首領亞歷山大凱索，他跟俄羅斯叛國分子秘密策劃6年，由後者偷走16枚核彈，瞄準美國主要城市如華盛頓、紐約、洛杉磯及波士頓等，而在發動恐怖襲擊前，他們先破壞阿拉斯加導彈攔截基地，再潛入代號「SBX-1」的太平洋軍事要塞，眼見得手之際，結果陰溝翻船，因為他們算漏了艾莎柏德琪飾演美軍上尉喬喬哥連斯，臨時被徵召回SBX-1基地服役，擁有忠誠愛國心和超強戰鬥力的喬喬，不惜以寡敵眾，誓死捍衛家園。

劇本薄弱破綻百出

故事設定頗為吸引，可惜劇情破綻百出，例如喬喬剛向身處五角大廈的美國女總統報告，推算恐怖分子需時60分鐘才能破壞兩度鋼門，然後攻入控制室，破壞攔截系統。言猶在耳，一名貌似華人的恐怖分子突然從控制室地板彈出，更擺出中國功夫架式，結果遭主角一槍擊斃，搞笑又荒謬。

類似自打嘴巴場面，還有亞歷山大不斷游說喬喬投降，一時動之以情，一時誘之以利，好讓主角有機會擺出精忠報國的姿態，此時跟喬喬同困密室的士兵貝克，突然露出真面目，擎槍轟向喬喬和另一軍人，可笑的是他明明可以殺掉二人，輕易控制大局，偏偏瞄準二人身上避彈衣開槍，好讓主角反敗為勝。

「雷神」夫婦檔演出

除此之外，《終極攔截戰》跟港產片的警察總是在主角制服壞蛋後才姍姍來遲的過時設定一樣，戲中海豹突擊隊亦是在恐怖分子全軍覆沒後壓軸登場，令人失笑。由於電影故事薄弱，編劇於是加插主角曾遭上司性騷擾、同袍歧視，令她難抵壓力下服藥自殺等悲慘往事，以為藉此獲得觀眾同情，同時討好女權主義者？但對觀眾來說，這些廉價悲情，只是多此一舉。

身兼監製的「雷神」基斯，不單出錢拍戲，又出力培訓愛妻成為「好打得」的動作片演員，更客串飾演電器店售貨員，扮鬼扮馬為她打氣，造就夫妻檔隔空合演，如此公然放閃，只能為電影帶來一點話題性，但對作品質素毫無幫助。