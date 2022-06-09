【開箱】《結婚白皮書》 準夫妻的殘酷現實

籌備婚禮過程 港韓面對相若難題

《結婚白皮書》共12集，周一至周三更新，至今9集上架，每集約35分鐘；描述情侶從求婚、準備聘禮、尋找新房的經歷，反映現今韓國人籌備婚禮時，遇到各種問題。首集講徐準亨（李鎮旭飾）與金娜恩（李沇熹飾）拍拖兩年多，感情穩定，並屆適婚年齡。娜恩出席同事婚禮後，幻想與男友拉埋天窗的幸福畫面，可是好友崔熹鮮（黃勝妍飾）與李粹蓮（金珠妍飾）勸告娜恩切勿衝動，尤其失婚的熹鮮以過來人的身分指出，催婚可能成為失戀導火線。其後娜恩與準亨約會，前者忍不住向男友提出結婚，準亨即十分愕然，娜恩因此既失望又生氣。其實準亨剛好準備向她求婚，當看到準亨悉心準備的驚喜，才知自己怪錯好人。

娜恩與準亨決定結婚後，安排雙方家長會面。娜恩在小康之家長大，父母經營小型房地產公司。準亨父親則是大企業高層，家境較富裕。娜恩與準亨怕雙方父母會鬥身家、充面子，大談禮金嫁妝，預先度好暗號，適時搞氣氛轉話題，這場「高峰會」雖然一度出現「危機」，但總算安然度過，之後兩人開始籌備婚禮。

劇中描述韓國人籌備婚禮的細節，跟香港也有不少共通點，例如娜恩選婚紗、婚照攝影、新娘化妝髮型時，每部分靚少少就貴少少，預算像「黑洞」般無限增加。其後娜恩為慳錢想在公司員工專屬婚宴廳舉行婚禮，準亨卻想在五星級酒店設宴；二人為場地爭論的同時，娜恩父母怕場地太大，不夠親友撐場，跟親家相比顯得人丁單薄，但又拒絕女兒搞小型婚禮，全因想收回多年來送給親友的禮金。透過娜恩的好友，又道出賓客最討厭到酒店參加婚禮，因要多付幾百港元「人情」。這些搞笑又現實的橋段，在香港也同樣會發生。

李鎮旭一改戲路 與女主角有火花

準新人解決婚禮場地問題後，開始準備聘禮與嫁妝。韓國近年流行女家先向男家送出嫁妝，然後男家大概以嫁妝一半價格為女家準備聘禮。怎料準亨母親為給未來新抱「下馬威」，先向女家送豐厚聘禮，還刻意不拆下價錢牌，讓女家看清聘禮價格，好讓女家準備更豐厚嫁妝。劇中又提到女家若未能準備足夠嫁妝，新抱婚後就得看家婆臉色，甚至委屈一輩子，過時過節要幫家婆醃泡菜、做家務。

劇中談及婆媳關係；娜恩一直覺得準亨母親為人善良可親，但熹鮮直指她太天真，新抱應要清楚理解奶奶每句話真正意思，當奶奶說「沒所謂」時是否真的不介意，還是別有用意。準亨母親朴美淑（尹宥善飾）表面上高貴大方，實際想借聘禮給未來新抱「下馬威」，最終還是心軟，不再要求女家準備豐厚嫁妝。朴美淑過於熱心，主動幫娜恩及準亨買家俬及裝修新房，令娜恩感到失去「話事權」，還因此與準亨爭拗。

李沇熹處事成熟穩重，在男友面前卻愛話事又愛撒嬌，跟不少時下「港女」相似。劇中飾演準亨的李鎮旭，扮演很聽女友話的滿分男友，卻經常因為工作而遲到，而且間中會在長輩面前失言。李鎮旭近年演出的角色均比較冷酷、兇惡，今次一改戲路，起初令人難以投入，幸與女主角火花十足，加上情節貼地、搞笑，讓觀眾輕易融入劇中。