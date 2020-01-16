尊尼狄普TikTok吸粉620萬 前妻安柏赫特反擊：女權倒退

尊尼狄普控告安柏赫特（Amber Heard）誹謗的官司審訊6星期，其間雙方各有支持者在法院外守候，不過在社交平台的表現，以前者佔優，尤其TikTok方面。據報道審訊期間，出現尊尼標籤的短片，多達337億瀏覽次數，標籤安柏的短片卻少近半，只有191億點擊。另外標籤了「尊尼正義」的短片超過200億次觀看，「安柏正義」的只有8630萬瀏覽次數。有美媒分析，不論在官司及形象方面，TikTok粉絲都在為尊尼狄普「助攻」。事實上，安柏的代表律師Elaine Bredehoft於官司審結後接受電視訪問時表示，一直反對審訊可現場直播，並認為陪審團不可能沒受社交平台的言論所影響。

首條短片逾860萬次瀏覽

未知是否回饋粉絲的支持，尊尼狄普前日開通TikTok帳號，並發放了首條約30秒的短片，內容包括一路相挺的支持者、他為Jeff Beck擔任音樂會表演嘉賓的畫面，以及樂迷熱烈鼓掌的片段等。尊尼又留言稱粉絲寶貴、忠誠和堅定不移，「我們一起去過每個地方，也看過一切，如今走過同一條路，一起作了正確的事，都是為了你們的在乎，現在我們將一起向前邁進」。據英國《鏡報》報道，這條短片發放短短9小時，已有860萬瀏覽次數及18.5萬條留言；他的TikTok帳號開通未夠24小時，吸引620萬追隨者。

被指孤掌難鳴 安柏新片戲分傳全刪

在誹謗官司敗訴後表示失望的安柏赫特，聲言考慮上訴；看到尊尼狄普在TikTok說要「向前邁進」，安柏亦發聲明反擊前夫，「就像尊尼狄普所說，他正在向前邁進，女權卻正在往後倒退，這判決結果對家暴受害者傳達信息，讓他們害怕站出來大聲說出一切」。

有消息指安柏赫特現在孤掌難鳴，本以為會有很多人支持，沒想到幾乎都不願為她發聲；她有份主演的《水行俠2》，亦有傳餘下的10分鐘戲分也會全部刪走，明年的宣傳將集中在導演溫子仁、男主角積遜莫瑪（Jason Momoa）及上集演反派的柏德烈韋遜（Patrick Wilson）身上。