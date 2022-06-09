葉念琛新作成台慶劇 曾志偉否認找外援救收視 陳瀅減肥演「阿寶」圓選美夢

葉念琛多謝曾志偉和樂小姐（樂易玲）給予機會拍劇，由細看無綫劇長大，拍劇一直是他的夢想，適逢今年無綫55周年，可以在這個時候有作品跟大家見面，別具意義。陳瀅很開心演電視版「阿寶」，透露小時候看葉念琛電影長大，今次這個阿寶厲害之處是可以演足20集，有不同階段。劇中還有選美情節，圓她的選美夢。至於有沒有泳裝環節？她賣關子說：「總之要減肥，但很難減，導演成日萬歲請食糖水，早上又會問我食不食早餐，未試過拍一套劇可以咁幸福。」

避談緋聞男友方力申

劇中有多條感情線的陳瀅好有艷福，27歲張馳豪演她的初戀情人，葉導取笑很難找一個沒跟陳瀅傳過緋聞的男拍檔。32歲的陳瀅笑稱以齊蔭造型配張馳豪，希望畫面上兩人不會太有距離。談到後段跟方力申演一對，暫時未知有沒有親熱戲，她扯開話題說：「劇集以內心鬥爭戲為主，日前與唐詩詠拍一場敵對戲，被她震懾到。」

蔣家旻與李成昌有牀戲

蔣家旻2013年在電影《第一次不是你》演過阿寶，陳瀅聞言稱呼對方做師姐。蔣家旻今次飾演奸角，與陳瀅是姊妹又是死對頭，長期害對方，個性八婆，喜歡靠近有權有勢的男人，與陳嘉輝及李成昌（昌哥）最多對手戲，可有色誘場面？她笑言：「很多造型都是短褲，導演還叫我低胸少少，叫我食肥一點較有睇頭，與昌哥還有牀戲。」

陳曉華被劉佩玥喪鬧

劉佩玥與陳曉華劇中與陳瀅是好姊妹，劉佩玥的角色正義又衝動，很易將情緒表露出來。陳曉華則愛情大過天，經常被劉佩玥鬧無腦，怕她被「渣男」男友丁子朗呃。陳曉華表示與劉佩玥首場戲拍了3小時鬧交戲，很攰也很深刻，這場戲令二人感情升溫，成為好姊妹。

劉佩玥與林盛斌演一對，得知時開心到大嗌拍手掌，表示與對方相識很久，之前在綜藝節目合作，未試過一齊拍劇，他們這一對主要以開心為主。至於有沒有親熱戲？她笑言等導演安排。陳曉華劇中慘遭丁子朗以惡劣方式對待，最後下場很慘。劇中有選美情節，港姐出身的她們表示不用穿泳衣。

將與更多電影導演合作

志偉受訪時被問到是否特意請外援幫無綫打仗挽救收視？他說不算，稱本身都是電影人，想為無綫帶來一個新制度，「以往劇集由開鏡到出街差不多要一年，現在希望縮短時間，有新鮮滾熱辣的劇集給觀眾看，好似今次葉導話6月開鏡，10月就可以給我，希望將電影精神帶入無綫，未來日子會邀請更多電影導演幫手」。

談到炎明熹在《聲生不息》唱《心淡》引起熱議，有網民發現歌詞被刪改，揣測與字眼敏感有關，填詞人黃偉文名字於內地版被消失，被指對原創欠缺尊重。志偉表示沒留意，但他相信事前應該有跟容祖兒及唱片公司溝通過，至於內地也有他們的制度，要尊重。

林作嘲港姐論 無綫交平機會跟進

林作早前在社交網發文嘲港姐九成是「豬扒」，其後收無綫律師信。志偉表示事件已交平等機會委員會跟進，加上進入法律程序，不便多評論，「今次行動是希望對香港小姐一個尊重」。談到林作表態拒向無綫道歉，若對簿公堂，無綫是否奉陪到底？志偉直言：「這個一定。」並透露日前港姐複試選了30多名佳麗，覺得今屆水準幾高，待海外佳麗來港後，會有第3次面試，選出20至24名佳麗。

此外，林作繼前日在死線前以書面回覆無綫，昨日他在社交網公開信件內容，並留言：「因應TVB早前律師信而做出的澄清聲明，應TVB要求在此刊登。公道自在人心，歡迎大家留言支持。」聲明提到他的「豬扒」言論僅屬意見陳述，法律上難以用誹謗案提出控告，稱「豬扒」是指海選階段，報名不入圍的，並說利愛安是「最出名的候選人」，不是「豬扒」。林作認為已澄清誤會，毋須應TVB要求移除出事帖文和道歉，強調是「美麗的誤會」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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