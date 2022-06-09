好友曬昔日合照催復合 方力申鄧麗欣一笑置之

呻難找另一半

父親節將至，小方表示爸爸不重視父親節，平時與對方的節目是一起吃早餐和看籃球賽，並透露父親現在很健康。42歲的小方已屆適婚年齡，父母有否催促他快點做爸爸？他說：「沒有，他們已放棄了。（不關注感情事？）揀不到，最重要是溝通。做這行好難主動識人，喜歡一個人要內外兼備，拍拖不一定開心，溝通不好會有拗撬，要時間了解，但現在識人好難。」

小方之前在朋友聚會上再見舊愛鄧麗欣，可有復合機會？他說：「我們有一班相交10多年的共同朋友，一年會見幾次，網民推我們復合是『食花生』而已。（有機會嗎？）沒想這些，朋友時常笑我們，還在群組傳我們昔日合照，他們也是『食花生』，我們看完都笑。」對鄧麗欣沒任何感覺？小方說：「是朋友，我很關心她和她母親的健康，過時過節會傳短信給鄧媽媽。」

記者：柯美