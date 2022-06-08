尊尼狄普豪花49萬包場請食印度菜

據悉該餐廳有350個座位，尊尼狄普只有約20人，但要求包場，為了賠償已訂座顧客損失，已算在尊尼帳單內。Varanasi經理Mohammed Hussain表示，最初接到來電說尊尼約20人會到餐廳用膳，也感到震驚。餐廳雖有可容納50人的廂房，但尊尼方面稱之前在曼徹斯特，他所到之處均吸引大批粉絲，要警察開路，為免滋擾，所以決定包場，也是這餐的最大開銷。此外店中兩瓶價值7500英鎊的特別版粉紅香檳，也給他們喝光，酒水費用僅次於包場，據悉尊尼打賞貼士也非常慷慨。

另一荷李活明星湯告魯斯（Tom Cruise）也是印度菜粉絲，拍攝《職業特工隊7》期間，跟導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）幫襯過同樣位於伯明翰的印度餐廳Asha，而且最愛香料咖喱烤雞。

《壯志凌雲：獨行俠》被告侵權

提起湯告魯斯，新片《壯志凌雲：獨行俠》叫好叫座，更被看好全球票房可突破9億美元，成為他從影以來最高票房電影。不過派拉蒙影業亦迎來侵權指控。據悉《壯志凌雲》靈感源自一篇雜誌文章，原作者Ehud Yonay的遺孀Shosh及兒子Yuval在入稟狀指派拉蒙影業發行續集《獨行俠》前，未能取得名為《Top Guns》的文章版權，因而提告。派拉蒙影業在聲明中表示，「這些指控無法律依據，我們會極力為自身辯護」。