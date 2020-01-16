Netflix節目巡禮 《今際之國的有栖2》劇照首曝光 《殭屍校園》趙怡賢宣布拍續集

改編自同名網絡漫畫的韓劇《殭屍校園》，講述某中學因喪屍病毒擴散而被封鎖，等待救援的學生如何掙扎求生的驚慄故事。首季倖存的學生李青山（尹燦榮飾）、南溫召（朴持厚飾）、李秀赫（羅門飾）與班長崔南拉（趙怡賢飾）前日拍片宣布推出第2季的喜訊，有眼利的網民發現他們穿著校服跟上季並不相同，令人好奇續集的故事走向。導演李在奎今年初接受韓媒訪問時表示：「如果第一季是人類的求生記，第2季可能是殭屍的生存方式。」

同樣改編漫畫的新劇包括《今際之國的有栖》第2季、《睡魔》和《海賊王》，前者定於12月上架，首批劇照昨日曝光，只見山崎賢人與土屋太鳳頸上掛着古怪的發光裝置，神情驚慌，估計二人參與今季的死亡遊戲，難度勢必大幅上升。

《睡魔》8月首播 預告曝光

《睡魔》將於8月5日首播，最新預告片段可見《情迷祖莉亞》男星湯史杜烈治（Tom Sturridge）扮演主角Dream，能夠統治夢境與凡人清醒後所在的世界，官方亦公布《星球大戰》馬克漢米爾（Mark Hamill）將會聲演配角「南瓜頭」Merv Pumpkinhead。

在《海賊王》飾演主角「路飛」的《誰殺了莎拉》男星伊納基高代（Inaki Godoy），拍片介紹劇中多艘海盜船如「前進號」的搭建過程，全部跟足漫畫以實物原大方式製作。

《愛登士家庭》外傳出先導預告片

其他重頭劇包括改編同名電玩的《生化危機》，將於7月14日上架，前日公開最新預告片，收錄更多喪屍與怪物襲擊人類的場面；故事分開兩條時間軸，一是2022年兩姊妹Jade和Billie跟隨父親搬到新浣熊市生活，表面看似平靜，其實暗藏殺機；另一是2036年全球遭受神秘病毒入侵，人類拚死反抗。

《愛麗絲夢遊仙境》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導《愛登士家庭》外傳劇集《Wednesday》，將於今年底開播，從30秒長先導預告片可見，《鐵甲奇俠3》女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）扮演愛登士女兒Wednesday，只見她在束辮子然後步向鏡頭前，跟「怪手」Thing一起打拍子，影像雖然短小，卻重塑了經典。

《忘形水》金像導演監製恐怖劇

《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）監製恐怖單元劇《Cabinet of Curiosities》，籌備多年終於在今年下半年推出，全季收錄8個短篇故事，請來「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）、《盜墓迷城》蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）等演出，單看預告片已令人毛骨悚然。

其他新劇消息還有《鹿角男孩》（Sweet Tooth）第2季剛於新西蘭完成拍攝工作。《命運航班》（Manifest）第4季共分10集，將會分成上下兩部分推出。至於《太陽召喚2》（Shadow And Bone 2）、《修女戰士2》（Warrior Nun 2）及《Fate：魔法學園傳奇2》（Fate: The Winx Saga 2）均未有確實播放日期。暫時已知的是《雨傘學院》（The Umbrella Academy）第3季定於本月22日上架，《致命鑰匙》（Locke and Key）第3季也是最後一季，將於8月10日開播。