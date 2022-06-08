受力捧突被調兒童組 黎諾懿不忿曾大鬧藝員科

備受重用的諾懿直認當年目中無人，以為自己是古天樂，會朝梁朝偉、劉德華條路行，所以當被調去兒童組時，感覺由天堂跌落地獄，性情大變。他稱當時變了「暴龍」，「四處發人脾氣，曾因一件小事爆粗鬧爆工作人員，至今仍感慚愧。更因此大鬧藝員科，直情反枱，我諗住做劉德華，點解要入兒童組？高層話周星馳都做過兒童組，但他是未紅時，我係調番轉，有冇諗我感受」。

感激伊健不離不棄

諾懿一度想過離開娛樂圈，做回老本行會計時，參與了改變一生的節目《舞動奇蹟》，尋回初心，之後加入《愛．回家》，憑「馬壯」一角成功入屋。在人生低潮期，諾懿除上了寶貴一課，亦看清圈中誰是「真．好友」。

諾懿與鄭伊健因合作劇集《隨時候命》成為好友，慶幸在低潮期有伊健陪伴，他說：「有一年我生日加上失戀，他叫我去佢屋企，不斷叫朋友來，陪足我3日。」諾懿大讚伊健擁有赤子之心，對所有人都重情重義，「無論高低起跌，他對任何人都冇變過，他經常話『希望要放喺自己度，唔好放喺人哋度』，這是我近年的座右銘」。

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