港姐複試鬥騷身材 海外佳麗首登場 林卓錡被翻曾自爆性史 順利晉級

記者：陳釗

攝影：劉永銳

今屆複試與往年稍有不同，複選參賽者要自行到將軍澳電視城，經首輪篩選後，質素提升不少。順利晉級的兩名大熱林卓錡和邢慧敏，分別以淑女風短裙，以及性感高貴吊帶裙現身，狀態不俗。大騷長腿的林卓錡被問首輪面試後，父親林俊賢可有給予什麼意見？她表示無論做什麼事情，爸爸都很支持，叮囑她不要緊張。

問到是否很有信心？林卓錡輕鬆說：「還可以。（若入圍比賽會否父女檔一齊表演？）看他到時在不在港。」對於近日被翻舊帳曾自爆性史，追問她是否很多情史？林卓錡稱沒有情史。邢慧敏被問師姐連詩雅可有給貼士時，她沒有回答，笑笑口便低頭急步上車。

梁超怡獨自從美回港

參賽者中有3個新面孔，海外佳麗梁超怡樣子甜美、斯文有氣質，身形平均，被看高一線。讀商科的她在facebook任職工程師招聘員，表示今次獨自由美國回港參選，6月3日完成隔離，之前透過Zoom參與首輪面試，現時住在酒店。

另外兩名首次「見人」的本地參賽者，包括26歲陸潔欣和25歲的Swan，前者透露由髮型師朋友提名，後者打扮casual。

衣著比首輪面試大膽

複試參賽者不乏以低胸裝、露肩曬美腿，甚至有人真空上陣，衣著比首輪面試大膽。郭秀雲做提名人的梁家琪、謝易和麥鋽嵐最性感；前者全身名牌，相當富貴。謝易穿上大Deep V；麥鋽嵐谷胸曬事業線。操普通話的錢佩函疑真空上陣，但瘦到胸前見骨，她與「爆炸頭」Astrid站在一起，十足一對姊妹花。

嵇然Catherine撞裙

曾參選2021亞洲小姐的嵇然，繼續拖住大型「戰篋」，顯得有點狼狽，她比當年參選亞姐瘦了不少。嵇然表示為了參選港姐減了15公斤（約30多磅）。問到為何總是拖着大篋？她解釋因為畢業證書特別大。Catherine與嵇然說話同樣帶鄉音，衣著品味相近，知道跟嵇然撞裙，不覺尷尬，稱各有各靚。

《新時代》學員無回應有否衝突

港台《新時代奮鬥者》演藝培訓班兩名學員「翻版舒淇」譚筱白和梁乃文順利晉級，問到身分有否衝突？兩人沒有回應。譚筱白以一身「牛記」現身，另類搶鏡。

微胖的Venus表示首次面試到昨日已減了5磅，正努力減肥，目標減多15磅。至於在首輪面試，被封「翻版超蓮」兼有碩士學位的25歲Bianca，被淘汰無得留低。

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