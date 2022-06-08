安排驚喜求婚抱得美人歸 陳家樂連詩雅：我們訂婚了

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陳家樂與連詩雅（Shiga）2019年拍無綫節目《12個夏天》同往韓國莞島體驗生活而結緣，其後傳出緋聞，但兩人一直沒公開戀情，或因他們之前皆與圈中人拍拖且分手收場，故要保護這段戀情而發展地下情。

6月29日是Shiga的34歲生日，陳家樂提前送驚喜，日前秘密安排船上求婚，邀朋友一起出海開派對。當日天氣雖然麻麻，Shiga為免男友掃興，故如期出海，就在她往洗手間返回船艙時，家樂拿着戒指求婚，她感動答應。

結婚日子未有確實計劃

求婚成功消息傳出，陳家樂回覆傳媒說：「多謝大家關心，我哋訂婚啦。收到好多朋友嘅祝福，好感恩。但係結婚日子未有確實嘅計劃，因為我哋手頭上仍然有好多工作要專注完成先，結婚計劃同籌備都需要好多精神同時間，所以暫時先放下，遲啲有好消息一定同大家分享。」至於Shiga透過公司回應說：「我們訂婚了！收到大家的祝福，很感恩。關於婚禮詳情，暫時未有確實時間表，現階段我們仍專注手頭上未完成的工作。結婚計劃同籌備需要注入心神，加上在疫情下舉辦婚禮需要很多細節安排，所以稍後再安排，有進一步消息也會跟大家分享。祝福大家生活愉快！」

家樂求婚做足保密工夫

據知，陳家樂準備求婚前做足保密工夫，連家人也不知道，只有老闆楊受成與經理人霍汶希知道他的計劃。Shiga答應求婚，也將好消息跟閨密分享；好姊妹黃翠如知道好消息後，大讚家樂與Shiga是好靚、可愛的一對。

陳家樂與Shiga各有戀愛史，前者跟余香凝的戀情曾成為熱話，兩人拍港台青春劇《總有出頭天》撻着，拍拖期間，陳家樂接女友收工時發生交通意外，余香凝受傷送院，當時家樂心痛女友受傷，答應照顧對方一世，但後來「被」分手，現在余香凝已婚兼育有女兒。陳家樂也曾因拍劇跟陳瑩傳緋聞。

Shiga情路崎嶇 終遇真命天子

至於Shiga的緋聞表比陳家樂多姿彩，她曾跟Rapper曲赤拍拖，2012年兩人的親熱照在網上流出，當時Shiga含淚見記者，承認年少時貪玩。之後她跟周柏豪、關楚耀傳緋聞，又曾與蔡卓妍現任男友石恆聰相戀。後來她跟音樂才子徐浩的戀情維持了3年分手，遇上陳家樂才是真命天子。

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