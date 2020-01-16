【開箱】電影版《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》 赤楚衛二町田啓太愛的故事下集

遙距戀愛反成契機

日劇主要交代安達與黑澤由相識到相愛，有情人終成眷屬，電影版是後續故事，二人確認對方心意後，沉醉在幸福每一天。某日，安達收到調職通知，派到長崎分店，雖然心知是發展良機，但要跟愛侶分隔異地，實在為難。黑澤對於應否鼓勵對方調職，同樣心情忐忑。兩人面對分離，感情能否維繫？與此同時，二人想對親友公開戀情，結果會否事與願違？

電影約有一半篇幅交代安達調職的經過，雖然漫畫亦有提及，但電影修改部分情節。話說原著講到安達接受調職後，寫了一封情信給黑澤，剖白自己心情，黑澤看罷即冒雨飛奔去找對方，共度浪漫兼激情一夜。然而電影改成安達調職後，因未有向黑澤交代清楚，為此感到愧疚，準備返回東京，卻因過勞暈倒入院，黑澤收到消息即趕赴長崎探望。

出櫃過程相當離地

安達暈倒的情節，雖然老套卻有助下半部分劇情推進。安達醒來後，家人獲悉事件，「另一半」卻不被通知，此事令安達意識到，應該給予黑澤名分，從而計劃「出櫃」，正式公開戀情。同志戀人向父母坦白的橋段，與早前在港上映另一齣BL電影《昨日的美食》頗為相似，但安達與黑澤「出櫃」過程太輕易，片中安達家人見到黑澤後，不用三秒已接納他，更笑到「見牙唔見眼」，開放得有點「離地」，有關設定其實忠於原著，因為漫畫世界沒有壞人，現實並非如此黑白分明。

反觀黑澤家人的反應，相對較為「貼地」。黑澤母親一時之間難以接受獨子「出櫃」，語重心長問他子：「你有信心不會後悔嗎？」黑澤表示自小家人對他要求甚高，他亦一直強迫自己完美，直至遇到安達，才發現不完美也沒關係。最後黑澤母親接納安達，叫他以後不用買手信，因家人不需送禮物，黑澤父親亦說：「令更多人得到幸福，沒有比這事更好，你們的人生是屬於你們的。」帶出包容的正面信息。

溝通比魔法更重要

電影亦延續日劇的甜蜜感情戲，開場講述安達與黑澤共度聖誕及新年，除了共晉晚餐，又到神社參拜及遠足旅行，畫面充滿愛意，雖然沒有牀戲或吻戲，但已滿足劇迷需要。另外，電影提到二人同居，安達穿上黑澤送贈的睡衣後，後者拿起手機瘋狂拍攝，亦很有趣。

日劇的賣點之一是安達經常「聽」到黑澤心聲，後者的「內心獨白」成為笑點。偏偏電影缺少這部分，原因是安達已非處男，魔法從此失效。雖然電影減少笑料，但這安排正好帶出安達的成長，不需依靠「讀心術」了解伴侶思想，畢竟溝通才是最佳的談情方法。

上映日期：6月9日