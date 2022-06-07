離巢外闖多機遇 一腳踢遭壓價 余德丞學識「不要臉」設底線

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

回復自由身的Dickson經常鞭策自己要不停進步，從好的生活習慣開始，強迫每日早睡早起，凌晨兩時前要上牀睡覺，不可像以前熬夜至半夜三四點，「網民都讚我靚仔了，無黑眼圈，可能因為生活習慣好了。早睡早起，時間變得充實，有更多時間接洽工作，有更充裕時間準備主持電台節目」。

不外闖不心息

回望過去，Dickson覺得在無綫的日子的確是樹大好遮蔭，每個崗位都有專人負責，他只做好主持和角色本分，不用顧憂太多，較為輕鬆。問到離開前，在劇集《青春不要臉》擔正男一，與丁子朗分庭抗禮，又做綜藝，又擔任奧運、北京冬奧等節目主持，備受力捧卻毅然離巢，惹來多方揣測，其中有指他因曾在鬼門關走過一轉而萌生去意。

Dickson說：「不關事，是機緣巧合，始終年紀不輕，今年32歲了，在公司工作多年，了解整個工作流程，有自己的想法，適逢約滿，覺得是時候往外闖，好想試新東西。」他否認一時衝動，已考慮了兩年，曾擔心沒有工作及收入等，「不試過，我又不心息，做決定前有問過媽咪意見，她都替我擔心，怕撈唔掂點算，最後在我游說下都支持」。

放下偶像包袱 展現真我

外闖沒多久，Dickson的憂慮便一掃而空，「估不到有那麼多機遇，之前為NOW主持足球節目，遇到很多年輕人，好好玩，明白他們成功是因為夠膽說話，近日又獲KOL熊仔頭搵我crossover，都要拋開包袱，不要再潛意識保持形象，說話太過大方得體，反而有人覺得不太好睇。另外跟不同平台合作，還有劇集、電影在接洽中，雖然我在無綫已經是男一，如果要試鏡，都不介意，因為未必所有人睇過我演出，自己的演技又不是特別好」。他笑言梁朝偉拍西片都要試鏡啦！

Do姐給寶貴意見

對於要親自接洽工作，Dickson稱有一定難度，最難是傾價錢和如何制訂合約保障自己，過程中試過被壓價，但相信並非不幸，是全世界的製作人和客戶都說沒budget，唯有邊做邊學，不可以一味遷就人，要設底線，如何拿揑是一種技巧，「要拒絕人真的好難」。他表示現在一天24小時也不夠用，因有自己的網上頻道，所有事一腳踢，自編自導自演，有時都要搵朋友幫忙。

商台想開新節目給他，Dickson都擔心兼顧不來，加上有意擴張網台，「有參考『微辣』及『試當真』，如何愈做愈大，更上一層樓，有朋友說要好揼本先有成果。我是典型處女座，經常思前想後，好大壓力，多謝Do姐（鄭裕玲）教我斷捨離減壓，她是一個很值得信任的前輩，在工作上給予我很多意見」。

跟蔡思貝保持聯絡

Dickson開心收入正在增長，有多個廣告在接洽，但他堅持不接拍借貸廣告，「我想大家明白要腳踏實地做人，有些東西不是用錢衡量，已經推掉了3個」。笑問離開無綫，最不捨是否緋聞女友蔡思貝？他否認，稱人人平等，透露跟蔡思貝和丁子朗仍有聯絡，友誼仍在，唯一可惜暫時未能一起拍劇、做綜藝。

問到是否多了機會結識異性？他笑說：「哪有我份，現在都不夠時間用，哪有時間談情，不過很開心認識到ERROR成員保錡這個新朋友，他有些歷練，大家都談得來，他還約我踢波。」

客串試食片惹負評

不過Dickson近日為YouTube頻道「9BoThew 膠保廢」拍了一條香港最伏餐廳的試食片，挑戰了兩間餐廳，影片出街後，有網民讚他與另外兩名主持有火花、影片很好笑，但亦有人覺得他們為呃like踩小店，有欠尊重。近日有網民發現疑似餐廳老闆在影片下留言表示會追究到底，聲稱已到警署備案外，並要控告3主持及YouTube。

場地提供：Poliform Hong Kong

服裝：@acnestudios @ithk

髮型：Angus Leung@Hair Culture