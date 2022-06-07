笑港姐「豬扒」是美麗誤會 林作：要告我誹謗就放馬過來

昨日林作在網上平台開直播，正式回應就TVB針對他對香港小姐言論提出訴訟一事，他表示因要回覆的大限將至（今天），既然要回覆，便向全港市民回覆，他說：「對方要求我作出一個清晰回應，我回應後選擇告不告我。簡單來講我是澄清『豬扒』言論，不會道歉，這不是一個道歉行為，但有責任講清楚件事，我無錯！最多是美麗的誤會。」

不排除復牌自辯

林作表示即使要打官司也不怕，對他來講易過食生菜，因為當過兩年大律師，他說：「不單止不怕，還有少少技癢，沒想過可與法庭再續前緣，我不排除到大律師公會申請復牌，為自己辯護，信心是百分之二百，無辦法再高，反而擔心他們有沒有信心。」

入電視城蒐集證據

他稱因TVB要求書面回覆，得知今日港姐舉行第二輪面試，事先張揚會同時段直踩電視城，他說：「我不排除進一步蒐集更多證據，要去現場再𥄫一𥄫。懷疑他們特登玩嘢，曲線宣傳成分多一點，引我入去再評論，咁真係驚，可能要到現場數『豬仔』，沒有九成我就要道歉了！」

林作續道：「其實我是講海選的報名九成都是『豬扒』，不是指入圍佳麗，我並不是跪低。至於要求我在自己IG當眼位出PO 24小時，放心，我會永久放在那裏，希望可以平息風波，若對我圓滿的解釋仍不滿意，要告我誹謗就放馬過來。」

記者：林祖傑