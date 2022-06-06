【開箱】《小說家殺妻案》 謊言不斷又疑幻疑真的離奇兇案

死者傷痕纍纍 丈夫被揭雙性戀

《15年來的樓梯訴訟》4年前在串流平台Netflix上架，而且評價不俗，今次先談《小說家殺妻案》。《小》劇共8集，本周四（9日）將播出結局；此劇在爛番茄影評網站得分不低，普遍認為案件當年轟動，加上有紀錄片集「加持」，本來新鮮感有限，但戲劇化的處理，帶來截然不同的觀點及肌理。再者此劇陣容鼎盛，扮演殺妻小說家Michael的《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫（Colin Firth），演技無庸置疑，如果知道真人模樣，更會發覺兩人外形很大出入，哥連靠不少小動作彌補不足。另外，《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）、《別問我是誰》柏林影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）、《變種特攻：黑鳳凰》蘇菲端納（Sophie Turner）、《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）、《時代教主：喬布斯》米高斯圖巴（Michael Stuhlbarg）、《騙地謊言》露絲瑪莉狄偉（Rosemarie DeWitt）、《慾望鬱金香》戴恩迪翰（Dane Dehaan），以及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）兒子柏德烈（Patrick Schwarzenegger）均有份參演。

故事講述小說家Michael（哥連費夫飾）的第二任太太Kathleen（東妮歌莉蒂飾），2001年12月初被發現陳屍北卡羅來納州達勒姆大宅內的樓梯底，當時只有兩人在屋內，Michael發現報警，沒多久再致電問救護何時到場，其妻已斷氣。最終驗屍報告及Michael被揭發是雙性戀者等，給控方找到入罪證據，Michael被判謀殺罪成，終身監禁，而且兩次上訴都失敗。

Michael的家庭很複雜，與首任太太Patty育有Clayton（戴恩迪翰飾）與Todd（柏德烈舒華辛力加）兩子；在德國服役期間，又因為同袍與太太先後離世，於是收養了他們年幼女兒Margaret（蘇菲端納飾）及Martha（奧迪莎楊格飾）。其後Michael婚姻觸礁，跟Kathleen發展婚外情，婚後加上後者在之前一段婚姻的女兒Caitlin（奧莉菲亞狄莊飾），形成七口之家。劇中顯示，慘劇發生後Todd第一個回家；子女關係亦佔了不少篇幅，包括事發後各人反應，例如Caitlin由最初支持繼父，到警方從他電腦搜出數千張裸男照及承認是雙性戀者後，她隨即跟Kathleen胞妹Candace站在同一陣線，認定Michael是殺妻兇手。

謊言不斷卻堅稱沒有殺人

然而謊言不斷被揭，才是Michael的致命傷；控方先是抓着他隱瞞性傾向，推斷Kathleen揭發後雙方爭執，最終遭毒手；他的辯解是太太早已知情。最離奇是Margaret生母當年也是從樓梯墮下身亡，當時被裁定意外，Michael卻是最後見對方的人，當年德國的保母出庭，對Michael的證供也十分不利，最後要開棺驗屍。同時亦揭開Michael與Patty曾嫌年幼的Martha難湊，送給他人收養；種種行為都指向Michael表裏不一的虛偽。

劇中另一條線是法國製作團隊看中這案件，要求跟拍，由律師開會討論辯護策略、請專家證人講解，到正式上庭，攝製隊都跟足。辯方律師David也看準或許紀錄片集可令Michael翻身；過程中剪接師Sophie卻愛上Michael，甚至暗中書信來往，到後期經常往來達勒姆，為他找尋翻案證據。後來確實找到，Michael鄰居Larry是退休律師，一直留意案件，並指出真兇可能是住宅附近的巨大貓頭鷹。Kathleen身上被指有35處瘀青、傷痕和傷口，頭皮有7處撕裂傷，手臂、手腕和手上有防衛傷，臉背有各種瘀青，控方判定她生前被毆打，而且兇器是壁爐吹火棒。然而Kathleen頭顱沒有骨折或明顯裂痕，似乎又不符合遭重擊的事實。

Michael的致命傷是不斷被查出說謊，包括聲稱當兵期間拿過紫心勳章，後來被踢爆實屬謊言；背妻及隱瞞子女跟衆多男人的情慾關係，控方更認定是他的殺妻動機。然而他從頭到尾都否認控罪，即使坐牢多年後，律師David提出若他同意「阿爾弗德抗辯」，就可重獲自由，他也一度抗拒，對於認罪協議，Michael還是堅持自己從沒傷害太太。弔詭之處就在這裏，一個慣常撒謊者怎麽經過漫長審訊與監禁後，依然不認罪、放棄重獲自由機會？他是否真的無辜？《15年來的樓梯訴訟》導演尚沙維迪雷斯德（Jean-Xavier de Lestrade）也難下定論，有機會再談他對此劇的批評。