客串白金禧音樂會短片 稱手袋藏三文治 英女王伙柏靈頓熊歎茶

白金漢宮外舉行的音樂會吸引2.2萬觀衆入場；據報現場分3個舞台，以走廊連接，製造360度視覺享受；當中又有70支柱亮燈代表英女王在位70年，另設有她最愛哥基犬為主題的燈光騷。威廉王子與太太凱特帶同喬治小王子及夏洛特小公主等王室成員亦有到場欣賞，但威廉弟弟哈里與太太梅根缺席，據報兩人要為女兒莉莉貝特慶祝1歲生日。

曾伙「占士邦」客串倫奧開幕片

據法新及路透等通訊社報道，英女王參與拍攝短片，是今年3月在溫莎堡取景，屬高度機密，知道內情的王室成員也不多，這亦是英女王繼10年前倫敦奧運開幕片跟英國電影最著名角色「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）合作後，再次參演短片，不過今次她的對白更多。

柏靈頓熊是英國兒童文學經典角色，亦曾拍成同名電影；金禧演唱會短片講述柏靈頓熊應邀跟英女王茶叙，熊仔卻把整壺茶乾掉，惹來管家白眼；熊仔這時才想到要給女王倒茶，怎料已一滴不剩，女王卻說不要緊。之後熊仔不小心弄壞枱面糕點，於是拿起帽子取出內藏的果醬三文治，自言經常另有準備應急，或許女王會喜歡；怎料女王說她也是，然後打開黑色手袋取出三文治，「我會把它放在這裏」。英女王出席公務，經常手袋不離身，不少傳媒報道過手袋只是裝飾，內裏是空的；片中英女王手袋藏麵包，可說是幽默回應傳聞。熊仔不忘祝賀女王登基70周年白金禧快樂，還說：「謝謝你的一切。」女王笑容滿面回覆：「你太客氣了。」之後鏡頭轉到外面大批觀衆揮動米字旗，並響起搖滾樂隊Queen名曲《We Will Rock You》旋律，管家稱派對要開始了；此時英女王與柏靈頓熊拿起湯匙敲茶杯打拍子，她倆的演出亦告一段落，據報短片一如電影中，也是由《單身動物園》男星賓韋素（Ben Whishaw）為熊仔獻聲。

戴安娜羅絲壓軸 艾頓莊預錄演出

搖滾樂隊Queen伙拍男歌手Adam Lambert打頭陣演出，這亦是Queen結他手Brian May繼英女王登基金禧紀念音樂會後，再次參加同類型演出。其餘演出歌手包括Alicia Keys、男子組合Duran Duran、洛史釗域（Rod Stewart）、失明男高音Andrea Bocelli、 Craig David等。殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）則透過預先錄影片段登場。另外，音樂劇作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）聯同《夢想期限tick, tick... BOOM!》創作人連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda），跟《歌聲魅影》、《咸美頓》、《獅子王》等音樂劇演員作特別演出；最後由15年沒在英國公開演出的戴安娜羅絲（Diana Ross）壓軸登場，稱演出生涯中曾多次與英女王碰面，也很榮幸獲邀在這歷史時刻參與演出。

「萬人迷」碧咸（David Beckham）、丹尼爾基克、美國前第一夫人米歇爾、自然生態節目主持及製作人大衛艾登堡（David Attenborough）、《仙樂飄飄處處聞》茱莉安德絲（Julie Andrews）亦透過錄影片段說出賀辭。