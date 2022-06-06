吳卓羲否認菊梓喬同居 黃德斌張建聲爆收工趕抹車

吳卓羲在拍此片時，同時拍網劇《廉政狙擊》，被問有否阻礙他與緋聞女友菊梓喬（Hana）拍拖？他拒談感情事，「不講這些，會分配時間，收工陪媽咪。（會否請Hana一起欣賞《逃獄3》？）邊個都好，支持就自掏腰包捧場，我都沒時間入戲院」。

張建聲解圍幫倒忙

問到吳卓羲有否介紹Hana給黃德斌和張建聲認識？張建聲表示沒問過吳卓羲的感情事，只談車經，黃德斌說知道吳卓羲對抹車有心得。張建聲大爆拍攝《逃獄3》不可以超時，因吳卓羲要趕回家抹車，似有弦外之音。問吳卓羲那輛車是否識唱歌？張建聲搞笑說：「車有喇叭，梗係識唱歌。」是否播Hana的歌？他聞言望着吳卓羲說：「我救你唔到。」吳卓羲呆了不識畀反應。

問到有否見過Hana來探班？吳卓羲搶答說沒有，黃德斌表示不知哪個是吳卓羲女朋友，要等他確認。張建聲幫忙解圍，稱在場唯一的女演員是伍詠薇，沒有其他異性。之前有報道指吳卓羲與Hana已同居，Hana是否每晚等他回家一齊抹車？吳卓羲叫大家查清楚，他不是住在報道中那屋苑，從未試過跟女仔同居，暫時沒此打算。張建聲笑說：「你都玩得人多了，師兄。」

黃德斌爆吳卓義不能「分心」

吳卓羲早前為歌唱節目《聲生不息》拍宣傳片，透露節目在長沙錄影，來回需要隔離，他要拍戲，未有時間參與。

曾出唱片的吳卓羲稱有唱歌癮，有機會仍想出歌，但有待音樂監製鄧智偉回港，才可以為他寫歌。鄧智偉曾為Hana寫歌，問是不是他介紹？吳卓羲否認，並說兩人在無綫時已認識。黃德斌未有向吳卓羲灌輸結婚好處，相信對方懂得打算，並笑稱吳卓羲現在要做動作演員不能「分心」。

記者：鍾一虹