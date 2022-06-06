獲粉絲搞生日見面會感動落淚 「肉檔AK」自爆曾被熱情男摸臀

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

「荃灣豬肉檔AK」威威最近接拍廣告又被傳媒追訪，人氣急升。本月8日是威威35歲生日，粉絲昨日在荃灣一個商場室外地方，為偶像舉行首個生日見面會，吸引約300人圍觀，當中包括幾歲的小妹妹和80多歲行動不便的長者。

活動期間，威威施展一家之「煮」功力，即場示範煮香煎豬肉漢堡扒，又與粉絲玩遊戲和深情對望，大部分人均自備應援物，又高唱生日歌及預備了蛋糕賀壽星，拍全場大合照時，威威感動落淚。

承諾疫後除罩見人

威威表示首次獲別人為他搞如此大型生日會，心情很緊張。很感激粉絲對他的愛惜，大多數邀合照都表現友善，他通常做單眼甫士或擺心心手勢，但也遇到過於熱情的粉絲。威威說：「有收到粉絲信和生日卡，但內容沒有示愛。試過合照時，對方想主動蹺我手，我勸下次活動先。試過跟男粉絲合照時被摸臀，是第一次被男士摸，當時沒有推開他，只是呆一呆，也不覺得被非禮那麼嚴重。」他解釋因疫情要遵守防疫措施，加上現場人多，為安全起見婉拒除口罩拍照，疫後不介意以真面目示人。

粉絲熱情 老婆無呷醋

威威透露正日生日照開工，放工後跟家人慶祝，昨日他的太太和子女也有到場，但刻意低調未有露面。問到粉絲的熱情舉動，可會引起太太呷醋？他笑言不會，即使太太知道他被摸臀，都是一笑置之。

現時自由身的威威，透露交同事幫手代洽拍廣告工作，暫時未有簽約經理人公司。現時想專注老本行的他，對娛樂圈工作，例如拍戲和拍劇也有興趣，若有機會，不妨一試。

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