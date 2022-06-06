5歲女兒登紅館唱歌打筋斗 關心妍邀緋聞男友蕭正楠任嘉賓

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關心妍（Jade）紅館演唱會前晚首場，圈中好友蔡一智、蔡一傑、譚嘉儀等捧場，後台放滿成龍、古巨基、張栢芝、鄭伊健與蒙嘉慧等送贈的花籃。她首先穿著陳華國設計的銀色閃裙現身，兩側高衩大騷美腿。等她開騷多年的歌迷以熱烈掌聲支持，Jade被感動到眼濕濕。她唱出《負擔不起》、《龐貝21世紀》等多首金曲，表示極速籌備今次個唱充滿挑戰，要以最佳狀態完成與歌迷的約會。

高訂服贊助 每裙6位數

Jade說：「今次演唱會主題叫做『約』，約是一個信念、一份堅持、一個盼望。世界好紛亂，我哋要有盼望，就算幾大雨，雨後一定有陽光。這個演唱會好急，好驚心動魄，但我帶住一份mission，堅持同信念，希望大家有個愉快晚上。」

Jade會上展現音樂才華，以鋼琴自彈自唱，又吹奏色士風。女兒楊榮心（心心）亮相，母女合唱《SMILE》。當心心在台上打筋斗時，Jade緊張說：「聽講你想在紅館打筋斗，終於願望成真啦！你使唔使拉吓筋先？得唔得㗎？」

Jade演繹近30首歌，不時換衫，有高級訂做服品牌全人手刺繡藍天白雲圖案長裙，該品牌首次贊助服飾給香港歌手作演唱會用途，每條長裙價值6位數。當Jade「重著」20年前「戰衣」時，勾起粉絲回憶。她穿數米高長裙吊至舞台高空，歌迷大叫「小心啲啊！」

感謝母養育 罕有談爸爸

Jade演唱《原諒的力量》時，多謝媽媽養育之恩，亦罕有談及對爸爸感覺，「舊時我都好嬲他，點解要走咗去。後來我放下去見他，但好快他就離開了。我不知他有無睇過我的演唱會，因為我無邀請過，今（前）晚我想送這首歌畀他聽」。

Jade又邀請當年同期出道的蕭正楠任嘉賓，他倆曾合唱《特別鳴謝》，一度傳緋聞，其後被指不和。他們相隔10多年再同台，全場觀眾見到蕭正楠出場尖叫不停，掀起高潮，並合唱《特別鳴謝》。

獲讚多年沒變 尾聲落淚

蕭正楠與Jade「想當年」，「嘩！真的好多年無唱這首歌，好多朋友都在K房唱這首歌『炒車』。諗番當年拍MV，發現Jade咁多年都無變過，大家要畀多些掌聲Jade，真的眨吓眼原來過得咁快，多謝Jade邀請，畀我有機會再在紅館體驗」。Jade說見到蕭正楠即刻「青春晒」，「好多fans叫我搵番原唱出來，終於請到蕭正楠來，大家開不開心？」尾聲唱《關心...心妍》時，Jade更忍不住落淚。

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