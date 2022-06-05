【開箱】《侏羅紀世界：統治霸權》 新舊恐龍專家攜手 主題依舊新意不足

兩代人聯手欠鋪排

《侏羅紀世界：統治霸權》故事延續上集《侏羅紀世界：迷失國度》，講述努布拉島在火山爆發並完全毁滅後4年，恐龍逃離孤島，與人類活在同一城市，彼此為了生存，被迫正面競爭，食物鏈從此失衡。一向以萬物之靈自居的人類，企圖以科技改變世界，恐龍則以大自然的原始力量還擊，哪一方才能笑到最後？

新片除有《侏羅紀世界》男女主角基斯柏特（Chris Pratt）和拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）繼續演出外，《侏羅紀公園》原班人馬包括謝夫高拔林（Jeff Goldblum）、森尼爾（Sam Neill）和羅拉丹（Laura Dern）亦再度登場，新舊恐龍專家攜手合作，正好滿足兩代觀眾需求。類似賣座方程式在Marvel超級英雄片已證實可行，其他荷李活電影當然照辦煮碗。問題是，編劇夾硬把他們湊成一組，故事欠缺鋪排，隨便打聲招呼便聯手抗敵，是否有點亂來？

《侏羅紀世界：統治霸權》仍以基因改造技術對地球進化的影響、人類與大自然如何共存為主題。還記得在《侏羅紀公園》首集，生物工程公司InGen創辦人John Hammond指示科學家從琥珀取出古代蚊子基因，重新培植恐龍的劇情嗎？戲中飾演亨利博士的美籍華裔男星黃榮亮，正是在《侏羅紀世界》首集研究基因改造恐龍（例如帝王暴龍）的始作俑者，今集再度登場，改為替基因改造公司Biosyn工作，由他拆穿變種恐龍的秘密，更揭開John孫女是否複製人的謎團。

據亨利博士解釋，奧雲（基斯柏特飾）一手訓練的速龍Blue，正是藉着基因改造，加入蜥蜴DNA令牠能單性繁殖，於是新片出現後代「老二」。不過，有眼利的觀眾發現Blue在今集的外形似是比前兩集縮小了，究竟是CG電腦特技人員疏忽？抑或刻意為之？恐怕留待導演親自解畫了。

史匹堡退居監製

《侏羅紀世界：統治霸權》再次由哥連特維羅（Colin Trevorrow）執導，史匹堡退居幕後當監製，然而在這個結局篇裏，不時可見史匹堡經典電影的影子，例如拜絲侯活等人被困礦洞，有恐龍潛伏在水底伺機施襲，背後巨鰭卻在水面乍現，明顯是向《大白鯊》致敬；基斯柏特冒險拯救小速龍，最終把牠送回家，不就是《E.T.外星人》的變奏嗎？

如先所言，觀眾在過去30年已睇過多齣恐龍片，新作只是重複暴龍大戰戲碼，難有新意，導演於是加入基因改造恐龍在街頭追殺基斯柏特的動作戲，畫面跟《叛諜追擊》卻異常相似，恐龍變成殺手，感覺相當突兀，甚至有點不倫不類。如果說《壯志凌雲：獨行俠》是續集電影的「天花板」，那麼《侏羅紀世界：統治霸權》便辜負史匹堡的期望了。

上映日期：6月2日