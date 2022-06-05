分隔兩地好掛念女友 曾比特：為結婚要更加努力

爆炸頭保持到60歲

Mike熱愛唱歌，但從小到大自覺「不靚仔，而且太肥」，對外形無信心。當年參加《全民造星II》考慮了很久，媽媽一直鼓勵他放心去做，不要太介意結果。爆炸頭成為Mike的標記，髮型是遺傳自媽媽，全家人只有媽媽與他是天生曲髮。他覺得曲髮麻煩多過喜歡，小時候到中學都把頭髮「剷青」，長大才留長髮。他笑言想不到爆炸頭竟成為標誌，希望保持到60歲。

28歲的Mike現身處長沙參加《聲生不息》，他坦言好掛念女友，「我哋在教唱歌的時候認識，感情愈來愈好，要給她安全感，溝通好重要。為給她定心丸，我買部琴在酒店練習，基本上大部分時間都在酒店房間。我哋拍拖差不多6年，我希望盡快結婚，但想到現在事業是起步階段，必須考慮將來的生活，要更加努力。她唱歌好好聽，無論生活及舞台上，她都是個好charm的人，有好吸引人的笑容。我鼓勵她參加比賽，但她好怕醜」。

娛樂組