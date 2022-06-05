27歲鄧卓殷演14歲學生零違和 趙希洛淚崩戲喊足4.5小時

監製預告延續「瘋狂的血」

趙希洛之後在社交網上載拍攝花絮照，透露為該場戲喊足4.5小時。拍攝前做足功課，與教戲老師討論不少細節位，「每一種痛的演繹方法都有好大分別，好感恩大家有留意到。每場喊戲我都分了不同程度，因為每個人就算經歷同一件事，未必每次的哀傷都一樣」。趙希洛過往多演「癲婆」，形象深入民心，網民期待她再登「癲」峰。監製王偉仁笑言趙希洛該兩集演出只是「小菜一碟」，隨劇情發展她將延續「瘋狂的血」，帶給觀眾前所未有的官能刺激，「大家應該從來無見過這樣的趙希洛」。

感激龔嘉欣幫手帶入戲

前晚一集有新角色登場，鄧卓殷飾龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤。鄧卓殷現年27歲，飾演與真實年齡相差13年的學生妹卻沒違和感，她在社交網公開劇照，不少網友讚她似未成年少女。她又分享扮演學生妹心得，「會觀察表妹平時的舉動及語氣，睇完劇本後不要想得太複雜，因小朋友較直率。另有貼士是空氣瀏海配鬢辮及校服，她笑言：「著校服後即覺得自己是學生，幫到入戲。」她難忘龔嘉欣的照顧，「有場情感戲，嘉欣捉住我對手講我哋戲入面的處境，幫我入戲，眼淚衝出來，好感謝有她」。

娛樂組