自嘲珍婆婆肥咗老咗無吸引力 李麗珍食勻深水埗重拾童年味道

李麗珍繼早前到太子閒逛後，近日又搭港鐵到深水埗品嘗地道美食，支持街坊小店。她不施脂粉以真面目示人，更自嘲「珍婆婆老咗肥咗無吸引力」，但她自得其樂，一點也不介意。

「只有香港有這種味道」

李麗珍連日在社交平台分享「深水埗之旅」的照片，身穿白Tee、黑長褲素顏上陣，打扮非常樸素。她先幫襯小食店買砵仔糕和白糖糕，再品嘗豆腐花、豆漿，大讚又平又好食，之後到福榮街閒逛。行完一輪，走進茶餐廳吃炸雞髀沙律、熱奶茶，大讚「只有香港有這種味道」。不少網民都讚她貼地。

去到「深水埗明哥」陳灼明主理的食店時，李麗珍留言︰「悲情不再，『人情』永在。對人講自己的故事從來不易，還要公開分享傷心事，希望同茶客溝通，不過無人望我，珍婆婆肥咗老咗無吸引力。我的勇氣何來……方東昇，尋人記。」

旺角做針灸瘦面勾起回憶

李麗珍接受《明報》電話訪問，解釋最近頻頻落區原因，她說︰「最近去旺角做針灸瘦面，為出席7月17日舉行的金像獎頒獎禮做準備，做完針灸發覺旺角、深水埗有很多童年回憶，例如該區的街坊小店、平民小食及昔日常去的戲院，所以再去感受，重拾這些記憶和味道，亦想同大家分享。好懷念這些小食，真的只有香港才有這種味道，好好味。」她在昔日麗聲戲院（現為始創中心）前影相，key上1984年入行擔正演出的電影《開心鬼》海報和劇照，令時光倒流38年。

女兒許倚榕教玩社交網

李麗珍自嘲是「珍婆婆」，因一向不玩社交網，但覺得應與時並進，所以去年開始跟女兒許倚榕（Annise）學玩並開設社交平台帳戶，早前更曬母女合照，網民大讚李麗珍保養得宜，看起來似28歲，亦讚現年25的Annise愈大愈靚女兼有氣質，似全盛時期的陳法拉，有潛質加入娛樂圈，不過李麗珍之前接受訪問，稱不想女兒入行。談到工作，她表示有內地電影和電視劇接洽中，若落實會北上開工。

記者：柯美