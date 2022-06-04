【開箱】《時代革命》 梳理昨日新聞 為歷史留紀錄

分多個章節交代始末

《時代革命》跟去年入圍第93屆奧斯卡頒獎禮角逐最佳紀錄短片的《不割席》（Do Not Split）不同，後者只有約20分鐘，大部分片段取材自2019年9月之後發生的事件。片長逾兩個半小時的《時》片，偏向chronicle模式，甫開始闡述修訂逃犯條例在社會引起反對聲音，其後發展至6月幾場國際矚目的大規模遊行；但在警察是否濫暴、暴動定義等爭議，得不到政府回應。不少新聞及網上流傳片段，再次在片中出現，譬如有中年女士勸防暴警察收手，聲淚俱下表示，「我唔想呢度變六四天安門廣場呀」；還有6．12遊行的3天之後，身穿黃雨衣並寫有宣言的梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓，成為這次運動中第一個亡魂。

其後片中分成9個章節，還交代新冠疫情爆發後的限聚令及2020年中通過港區國安法，成為公眾集會的兩大緊箍咒。基本上片中重大事件順時序；第一章「終局的序幕」，由七一遊行，到示威者衝進立法會。第二章「和勇不分」，經過七一，受訪者說和平示威若得不到回應，唯有把行動升級，以不同方式迫使政權回應；第三章「黑警反噬」，交代了港鐵元朗站7．21的不同片段；第四章「無力感」，以中學生義務救護員的訪問與經歷為經，831太子站事件為緯；第五章「對準政權」，提及國慶及何韻詩等出席美國國會聽證會；第六章「生死與共」，既有Telegram群組由陌生人到宛如一家人的感受，也觸及陳彥霖、周梓樂等的可疑死因；第七章「黎明行動」，先有西灣河交通警開槍事件，其後發展至中大衝突；第八章「序幕終章」，「戰場」從中大轉移到理大，拖延更久也更慘烈。第九章「香港人」，則是片中部分受訪者的「近况」。

《時代革命》受訪者中具名的，包括正身陷囹圄的法律學者戴耀廷及有「立場姐姐」之稱的前記者何桂藍，以及曾被失蹤的前銅鑼灣書店店長林榮基、時事評論員李怡，以及社工陳虹秀。至於化名的，則是Telegram其中一個群組的管理人及成員，還有七一立法會最後留守者等。

電影取名「時代革命」，來自梁天琦的政治口號外，片中也一步步指出「時代」是什麼；「年輕人」是主軸，由一場場衝突中的抗爭者，到片末年幼至11歲的小童稱已中過催淚彈，莫不在說社會若要傳承，青年怎可缺席？那個時刻，很多年輕人選擇站出來，爭取早已承諾的自由民主。七一遊行那一幕，有人呼籲可以繼續行到「煲底」；準備衝進立會的一群，被張超雄、鄺俊宇等時任立法會議員勸阻，畫外音響起，「我哋預咗畀人拉㗎喇」。沒多久鏡頭接戴耀廷訪問說，勇武派比他們更愛香港，「我哋坐極都係16個月，但人哋係10年」。戴耀廷說當他們衝進立會時，正在獄中，邊聽新聞邊落淚。

片中也花了篇幅聚焦馬屎埔陳伯如何在多場衝突中「守護孩子」；遠因「土地屬於人民」，政府發展新界東北計劃，他被迫遷，曾與年輕抗爭者同仇敵愾，也與「青年」、「愛香港」等片中核心互相呼應。Telegram的群組亦然，本來互不相識的一群人年輕人，慢慢建立如家人的關係，若以戲劇表達，這兩段已可拍成一部電影。

《中國》由被批反華到正式公映

「無力感」一章很能看見「時代」意義；一臉稚氣的男孩被問為什麼要當義務救護員，他答因為自己正是在救護車出世；天生氣管敏感，卻在催淚彈橫飛的銅鑼灣，把唯一的防毒面具給了路過而非常不適的阿伯，還把他帶到安全地點，然後一直狂咳。他說6．12 時也沒想過上前線，「但前線識急救又真係太少」，於是愈行愈前。到831太子站事件，知道月台有人受傷，血流不止，拿急救裝備到港鐵站卻關閉，與同伴求警察放行讓他們救人被拒。無力之外，他也憤怒，同學間的討論盡見那團火，「選擇性執法係因，私了係果」。為什麼有這樣的結語，而結果是否應該由這些稚嫩的面孔承擔？最後這中學生拿起了相機，在現場奔跑，記錄一切，擔當另一角色。

《時代革命》不能說沒瑕疵；紀錄片是特別體裁，導演的觀點決定了電影的方向與視野。周冠威不像《華氏9/11》米高摩亞（Michael Moore）嘩衆取寵，也難及《紐約公共圖書館》弗德烈懷斯曼（Frederick Wiseman）冷靜；作品數量更難望德國導演荷索（Werner Herzog）項背，劇情片可以交出《天譴》、《陸上行舟》，紀錄片產量不相伯仲，由《白鑽石》、《熊人》到《希望之翼》都是他關心的人物與議題。然而周冠威能把《時代革命》拍出來，從眾多訪問、片段與資料中梳理出來龍去脈，為歷史留個紀錄，其實毫不容易，也很值得香港人珍惜。

《春光乍洩》意大利名導安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）1972年應中共邀請到內地拍紀錄片《中國》，發行後卻被極左派批評為反動。四人幫稱他「反華小丑」，《人民日報》甚至以標題「惡毒的用心，卑劣的手法」撰文批評。安東尼奧尼其時在國際享負盛名，同時也是著名左傾的導演，片中所記錄的只是一時一地的面貌與觀察，他始終是藝術家，不是宣傳機器。文革過後、四人幫倒台，中共文化部才向他表示歉意；直到2004年，北京電影學院舉辦有關他的回顧展，相隔逾30年，《中國》才首次在內地正式公映。如果《中國》是政治鬥爭的犧牲品，《時代革命》說不定也有「重光」的一天。