麥皓兒稱被非禮 涉事收音師：若警介入會配合調查

就麥皓兒的帖文，涉事收音師劉健明昨日發嚴正聲明，「這篇帖文屬不實指控、誤導視聽及有損本人聲譽」。劉健明澄清及描述拍攝當日情况，「當時服裝部同事替演員麥皓兒設置無線咪，本人加以協助處理收音發射裝置。當時麥皓兒自行在裙頭外夾上收音發射裝置，然而演員拍攝時會有不同程度身體郁動及動作，為免收音發射裝置穿崩，本人就此情况向麥皓兒建議『反Clip在裙頭上效果會好』，接着本人協助將收音發射裝置重新裝上，於麥皓兒裙頭邊稍微拉開，隨即將收音發射裝置在裙頭內夾好，調整位置後本人已即時鬆手離開」。劉健明表示從事收音工作逾17年，從未有人指控及質疑他工作的專業性。他表示對麥皓兒無任何侵犯、冒犯及非禮意圖，如需要警方介入處理，他會全力配合協助調查。他亦希望無綫盡快查證事件真相以正視聽，並保留一切法律追究權利。

劉健明發聲明後，麥皓兒向傳媒表示當日所寫屬實，是入行以來首次遇到的情况，事件交給公司處理，相信公司。

娛樂組