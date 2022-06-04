湯洛雯：疫情緩和開始考慮婚事 MC稱Lucy比想像中怕醜

MC台上獻唱歌曲《記憶棉》，這首歌的MV女主角張凱娸（KiKi）疑流出不雅片段，MC表示與對方已沒有聯絡。有網民指與MC拍過MV的女藝人先後「出事」，笑言擔心近日與他合拍廣告的李璨琛女兒李元元（Lucy）？MC說：「我都不識點回答，我和Lucy合作過程很開心，原本以為她見到我會好熱情，但比我想像中怕醜，要花點時間熟絡。」有否帶Lucy行超市？他說：「大家之後睇片就知，私下就無，疫情下也不方便出入公眾場所。」

婚禮不會大搞

湯洛雯身穿低胸短裙到場，大騷豐滿身材；她表示只是短裙的剪裁效果，未低胸至肚臍，也不用事先問准男友馬國明，她稱現正努力以針灸及中藥減肥。問是否調理身體準備造人？她說：「又無咁誇張，之前以扣喉這極端方式減肥弄至胃炎，才轉用這種養生方法，多謝男友這段時間悉心照顧。」她表示疫情漸緩和可以開始考慮婚事，但不會立即結婚，與男友的意向均不會大搞，「如果他要穿T恤牛仔褲結婚，我咪襯番囉」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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