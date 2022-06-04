《大初戀日》九成門票公開發售 林日曦：因不接受贊助商

林日曦提供兩個解決絕望座位表方法，以他為例，是表演者、營運者及老闆，希望支持者可以睇到自己的心血，就會改變，或營運者更開明、表演者更勇敢，要求老闆留多啲位畀fans。《大初戀日》做到九成門票公開發售，他說：「因為我真係好少朋友，所以好少內部認購。」其次是他好着重觀眾感受，在舊公司開騷，同事傾了贊助商也被他彈走，因不肯放大量門票給贊助商，今次有兩三個贊助商主動聯絡亦沒接受。他安排「乜都唔知嘅優先訂飛」是隔走街外客，預人數才訂場，亦令核心支持者一定買到飛。

說服太太蔡明麗開騷

前日《大初戀日》加場門票售罄，林日曦透露場地仍有兩日檔期（6月7及8號），他說：「有一條友好耐好耐無開過音樂會（差不多10年），我想說服佢，用嗰兩日幫佢搞兩場『突發攝位復出冇任何idea純粹以歌會友音樂會』。」他所指「有一條友」是The Pancakes一人樂隊蔡明麗，就是他太太。昨日凌晨他報告太太已答應演出，仍有細節要討論。The Pancakes對上一次公開演出是2013年的《地球很危險音樂會》。

娛樂組