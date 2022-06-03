失落舞台劇女主角獎 「新丁」黃智雯志在參與

黃智雯首度獲提名角逐舞台劇最佳女主角獎，透露知道後心情興奮及開心得難以入眠，並說：「今次跟好多舞台劇界前輩一齊提名，身為新丁的我好開心、好榮幸。劇中我扮演女機械人，要模仿機械人動作、跳舞和講法文，與對手又有親密接觸，好喜歡個角色，希望有機會重演。」

黃智雯對爭獎沒有壓力，志在參與和享受過程，覺得今次與過往爭視后感覺不同，自稱在舞台劇界是新人，獲提名又驚又喜。她早前在內地拍古裝劇《隱娘》，逗留了近3個月，由於劇集提早拍完，煞科後回港即補拍無綫劇《隱門》，稍作休息後，準備7月再為新劇開工。《隱娘》是她首部大型古裝劇，難得集合中港台三地藝人，與楊謹華、秦嵐及譚俊彥合作，大家拍戲之餘會交流養生之道。

潘燦良稱《冥冥之中》劇情燒腦

同場的潘燦良談到演出的ViuTV劇集《冥冥之中》剛開播，導演千叮萬囑叫他必要看第一集，原來驚喜位是剪接後他提早第一集出場。對於不少網民留言看不明劇集內容，有不少負評，他解釋：「當初我收到劇本，也花好長時間和精神去理解。因故事不簡單，涉及好多不同維度，如果有些觀眾放工後追劇，不想太用腦的話，就要花好多心機欣賞。」

他相信不同劇集有不同的觀眾群，可隨個人口味選擇，喜歡思考的觀眾可能看得很陶醉，不擔心劇情太難明會影響收視。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳