姜濤隔空唱《斷點》慰姜糖 軒公冧爆 譚玉瑛開心伙AK拍戲

張敬軒：唔該包埋暈浪丸

《斷點》原唱者張敬軒在社交網轉發姜濤唱歌片段，搞笑稱點解姜濤連索鼻水都可愛到尖叫，又稱多謝姜濤唱這首歌給粉絲聽，並說：「以後你的IG story，唔該包埋暈浪丸畀人！」

「關注組」版主宣布永久關閉專頁

另外，MIRROR紅館演唱會售票安排令鏡粉不滿，「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」版主昨晚宣布在MIRROR演唱會後，會永久關閉這個專頁，感謝大家過去一年關注及支持。版主稱鏡粉一直出錢出力應援，但有關方面做法令人心灰。

MIRROR副隊長江生（Anson Kong，AK）工作不斷，拍完劇集《死角》後，又為新戲《七月返歸》開工，以及準備MIRROR演唱會。

譚玉瑛前日在社交網透露與AK合作，她分享兩人合照寫道：「未來的工作會同一個新朋友一起拍攝，我想，你們也會為我高興喔。」有網民叫她好好照顧AK這個小朋友。

娛樂組