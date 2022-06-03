港姐首輪面試 連詩雅師妹邢慧敏參選 林俊賢27歲女兒林卓錡趕尾班車追夢

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

「星二代」林卓錡（前名林鈺洧）2016年在娛樂圈出道，演出過數部電視劇及參與綜藝節目，加上一身貴氣打扮，甫現身已成傳媒焦點。她表示聽朋友提議，才鼓起勇氣參選，「有次在飯敘朋友叫我參選，我已27歲，是最後一年合資格報名，所以就來試試，參加前都有問爹哋意見，他知道我想嘗試，都很支持」。

Naomi貌似湯怡 勝在清純

任職模特兒的邢慧敏（Sharon）是連詩雅師妹，她的社交平台貼出的合照星光熠熠，更有不少藝人追隨者。25歲許子萱（Cecca）透露從紐約返港參選。輪廓鮮明的Tiffany Jane是混血兒。穿白色連身短裙、貌似湯怡的Naomi今年22歲，勝在清純、有仙氣。

參賽者中有不少高學歷女生，22歲的Khaki Leung、Ashley Wong及25歲Bianca Lau同擁有碩士學位。25歲Chloe是實習醫生。26歲Yule是舞蹈員，効力無綫8年。

張靜婷自爆8年前曾參選

27歲張靜婷（Janice）在社交平台分享大量泳裝照，自信心爆棚，更自爆19歲時曾參加港姐，可惜無功而回，希望今次可以突圍。

貌似湯唯的Bohemia稱來自北京，「翻版舒淇」則十分神秘，連名字也不講，兩人同以黑色戰衣上陣，前者突顯骨感美。今年另一特色是有不少內地美女參賽，23歲Rain著白色碎花旗袍；來自大灣區的Serene穿粉紅色套裝現身；24歲Atlia來自重慶，唇上的銷魂墨成為標誌；21歲Astrid的爆炸頭髮型令人留下深刻印象。22歲Beatrice和20歲的Pearl出場狂擺甫士和舞步。26歲Mavis打破傳統，染了時尚灰髮面試。任職飲食業的26歲Venus身形略胖，連她都說參選要減肥。來自河北的Blaire身材豐滿，經常在社交網分享性感照。

曾志偉讚佳麗質素勝去年

TVB總經理曾志偉與高層樂易玲於面試後見傳媒，他們表示佳麗質素較去年更好。談到林俊賢女兒是否入圍心水？兩人稱首次見面，知道對方「趕尾班車」，而且今年特別多27歲參賽者，相信是不想錯失難得的機會。志偉留意到今年除了本地薑，也有內地和海外女生參選。

受疫情影響 28人視像面試

首輪面試只有82名佳麗到場，志偉表示因為疫情影響，有28名身處海外或接受檢疫隔離中，故大會安排Zoom面試，總數共110人。志偉表示面試後再考慮是否設準決賽，目前正籌備到日本拍外景，又笑稱見到多個重磅參賽者，但磅數不成問題，有空間給佳麗收身。對於連詩雅師妹Sharon疑跟模特兒公司有合約，志偉稱不介意，「可跟對方的公司共同管理」。

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