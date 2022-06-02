《怪奇物語4》刷新Netflix首播最高收視

《怪奇物語4》的威勢不止反映在收視，據美媒Variety報道，社交媒體Twitter過去3周的流行榜，一直由另一Netflix劇集《戀愛修課》稱冠，但上周被《怪》劇取代。另外，劇中出現了英國女歌手Kate Bush於1985年的歌曲《Running Up That Hill》，亦吸引了新舊樂迷注意。據音樂串流平台Spotify的數據，相比《怪》劇上架前，該歌全球串流次數上升了87倍，在美國更急增99倍，全球200大流行榜，位列第4，於美國地區更升至亞軍位置。

早年因高買事件事業跌落谷底的《幻海奇緣》女星雲露娜維達（Winona Ryder），亦憑《怪奇物語》翻身，其設計師好友Marc Jacobs推出一系列新手袋，邀請了雲露娜擔任代言人，昨日公開多張宣傳照。