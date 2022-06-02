控前妻誹謗案 陪審團未達共識 尊尼狄普抵英見舊愛姬摩絲

尊尼狄普控告前妻安柏赫特2018年在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章誹謗，索償5000萬美元（約3.9億港元），案件今年4月11日在弗吉尼亞州費爾法克斯郡法院開審，兩人連日現身，並有雙方的支持者到場。經過上周五兩人代表律師結案陳辭後，陪審團討論了近3小時，但沒有結果。美國陣亡將士紀念日長周末後，前日再開庭，5男2女組成的陪審團經過整日討論，依然無法達成一致共識。

尊尼律師提出臨時動議遭駁回

據美媒報道，前日審議時陪審團曾向法官阿茲卡拉（Penney Azcarate）提問，對於安柏赫特刊登在《華盛頓郵報》的文章是否誹謗尊尼狄普，該考慮整篇文章還是標題？法官回應稱，標題也是文章的一部分。另外，尊尼的代表律師提出臨時動議，稱安柏的代表律師結案陳辭時，把事件提升至官司結果將是對「世界各地每一名家暴受害者」的信息並不恰當，並要求法官阿茲卡拉提示陪審團，毋須理會這部分，但遭法官駁回，稱案件已交由陪審團商議。

連續3晚客串Jeff Beck音樂會

前日陪審團商議期間，尊尼狄普及安柏赫特均沒現身法院。前者周日（5月29日）飛抵英國，擔任搖滾結他手Jeff Beck在謝菲爾德音樂會的特別嘉賓，帶給樂迷驚喜，演出兩人合作重玩約翰連儂（John Lennon）1970年的舊歌《Isolation》。據英媒報道，Jeff Beck其後於周一（30日）及周二（31日）在倫敦皇家阿爾拔堂亦有兩場音樂會，尊尼也有上台客串。據悉前晚的演出，Jeff介紹尊尼出場時，說二人在日本認識，又形容他有很差的遭遇，不少觀衆看到尊尼出場都很興奮，紛紛起立歡呼。他與Jeff Beck演奏7首歌曲，除了《Isolation》，還有Jimi Hendrix的《Little Wing》等。

據英國《每日郵報》報道，超級名模姬摩絲也是座上客，並出席了在後台的慶功派對，跟舊情人尊尼狄普見面。兩人1990年代中拍拖4年，在誹謗官司中安柏赫特供稱「尊尼曾把舊愛姬摩絲推落樓梯」，因此姬摩絲上周曾透過視像作證，向法庭表示二人在1994至98年拍拖期間，尊尼從未家暴或傷害過她；至於「推落樓梯」，姬摩絲表示當年在牙買加度假時，因天雨導致樓梯濕滑，令她失足倒地並撞傷背部，尊尼聞慘叫聲後，隨即抱她往接受治療。