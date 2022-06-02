龔慈恩教李炘頤爆喊招數

龔慈恩與Alina首次合作，讚對方勤力表現不錯，「我試過因環境天氣太乾燥，情緒爆發也喊不出一滴淚，憑經驗和靠自己領悟，拍喊戲前狂灌水有助逼出眼淚，好樂意跟後輩分享」。

Alina只得一張MIRROR「家屬飛」

另外，Alina憑電影《假冒女團》入圍角逐《全民票選電影大獎》最佳女配角，她多謝大家支持，入圍已好開心，但對爭獎沒有信心，並說：「因為對手（林明禎、廖子妤、鍾雪瑩）實力太強，能入圍已別無他求。」她未有叫男友邱士縉（Stanley）幫手拉票，因對方近期忙拍劇，以及準備MIRROR演唱會。Alina笑稱應該得一張「家屬飛」入場，自爆前日公開發售演唱會門票，一早9時許幫朋友上網訂票，花數小時都不成功。

記者：林蘊兒