各自另一半曾到場探班 譚俊彥跟譚凱琪拍情慾戲 老婆無呷醋

譚俊彥表示日前完成內地工作提早回港，除可以為《十八年後的2.0》宣傳外，還陪女兒慶祝7歲生日，他會親自下廚煮飯。談到首集他與譚凱琪的浴室激吻戲，譚俊彥回想拍攝時好凍，替當時剛產後復工的譚凱琪辛苦，拍完即為對方披毛巾保暖；劇組好照顧譚凱琪，拍動作戲安排替身。

問拍親熱戲會否擔心老婆及譚凱琪的老公呷醋？譚俊彥說：「不擔心，我與譚凱琪各自的另一半都有來過探班，但不是監場，接另一半收工好正常，彼此已認識，譚凱琪老公好靚仔。」

譚凱琪預告劇中時腫時瘦

譚凱琪多謝譚俊彥包容，自認產後拍劇記性差，經常遺留車匙、電話，又稱劇中可能時腫時瘦，希望觀眾不要驚訝，當時已努力消腫。在劇中演惡女人，是一大挑戰，「我本人好少發惡，唯一待產時情緒有變化，曾試過鬧老公」。

龔嘉欣笑言劇中多次被譚凱琪指罵及摑面，對方拍攝時其實好輕力，被導演要求加大力度。她與譚凱琪是好朋友，所以不會因拍劇傷和氣，最近有相約聚會，探望對方女兒。

趙希洛投訴被陳山聰嫌重

趙希洛為劇集減肥10磅，仍被陳山聰嫌重，「他在廠內戴住咪話我重，劇組人員全部都知」。陳山聰稱跟多名女藝人合作，發現趙希洛重過姚子羚、李施嬅。趙希洛談到為演出借用母親的私伙衫，但衣服不太合身，大讚媽媽比她身材好，「仍在減肥，因疫情留家抗疫食肥了，連《愛‧回家之開心速遞》監製都在劇本寫下，爆我肥了10磅」。

陳山聰在《十八年後的2.0》與趙希洛及譚凱琪分別有激情親熱戲，大讚老婆為人大方，從不干涉他的工作，反而今次是趙希洛入行以來最大膽的演出，拍攝時盡量配合，幫對手發揮得更好。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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