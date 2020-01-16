MIRROR紅館騷網上直播 姜濤處男電影預告片曝光 被Jer針對

另一方面，MIRROR成員姜濤與柳應廷（Jer）入行後首次演出的電影《阿媽有咗第二個》，早前在芝加哥亞洲躍動電影節獲觀眾票選獎。《阿》片由彭秀慧執導，先導預告片昨日公開。片中毛舜筠（毛姐）與Jer飾演母子，講述毛姐決定復出做經理人，看中在茶餐廳工作的姜濤，安排他到家中住，令Jer不滿及呷醋，言語間處處針對姜濤。其中有場戲姜濤拿着咪問Jer：「你唱唔唱？」Jer說：「我唔識，你唱啦！」

赴美前拍定月餅廣告

目前身在美國的姜濤，離港前拍攝新一輯雪糕月餅廣告，化身品味收藏家；又表示未去過法國羅浮宮，有機會想去參觀。此時他向公司同事提議做完演唱會後，9月放長假便可以去當地慶祝中秋節。

娛樂組

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