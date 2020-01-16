各有堅持 COLLAR靠溝通擊破一切

《我哋係COLLAR》除記錄成軍經過，8名成員還去3日2夜Staycation，她們笑言大家毫無保留豁出去玩到癲。

Day玩遊戲自認老鼠屎

王家晴（Candy）被隊友公認「遊戲王」兼有小聰明，她謙稱有「幸運之神」眷顧，在玩方面很認真想好策略。許軼（Day）自認「老鼠屎」，李芯駖（Sumling）笑言跟Day一隊九成會輸。Day笑言玩遊戲不需太認真，最緊要有獎勵和開心。

Winka眼淺變喊包

在剖白環節，Sumling稱拍攝時大家都很感動，陳泳伽（Winka）最眼淺成為「喊包」。Winka稱憶起自己一路走來成為COLLAR一分子，大家經歷不同舞台、為同一件事努力，就感觸落淚，一切很奇妙。隊長沈貞巧（Gao）亦說成為公眾人物後，整個世界突然很大轉變，不經不覺將原有面貌收埋，漸漸忘記開心感覺；拍這個節目最大得着是提醒她們開心及小朋友一面。Sumling有感成員間更肯定對彼此的感情，在前進的路途上不分你我。

Candy認為Ivy So進步最大

出道不久撞正第五波疫情爆發，雖然上升勢頭受阻，COLLAR不覺「黑仔」。邱彥筒（Marf）認為所有事都是最好安排，像演唱會如果按原定3月舉行，對她們未必是最好時機，現在有更多時間裝備自己，相信在演唱會能呈現更好的表演。出道5個月，Gao認為COLLAR變化最大是隊友凝聚力強很多，加深彼此了解，現時一個眼神便知對方狀况。Sumling相信大家共渡難關和考驗後，更有信心一起走下去。Winka形容現時已是一家人。Candy覺得成員中蘇雅琳（Ivy So）進步最大，由最初收收埋埋，現在信任她們更多，願意將內心感受表達出來。

Gao真的想做好作品

女仔多易有是非的說法，沒發生在COLLAR身上。8個女仔來自不同背景及性格，表演上亦有不同意見和堅持，但她們憑溝通兩個字解決，出發點為件事好。Sumling認為摩擦一定有，各人對事情有不同喜好和看法是好事，可從中交換意見。

暫時以Marf、Day、Candy及Ivy So工作量和曝光率看似比較多，外間難免會比較，如何維繫成員間的健康心態？Winka直言同樣是溝通，「我這方面很坦白，遇到想不通或介意的事，會直接在group說出感受，比收在心更加好，大家知你介意什麼時，可以對應安慰你，或教你如何做得更加好及進步，只要有安全感又有什麼好介意。我覺得無論大家經歷什麼工作，最緊要感受彼此的心是連在一起」。Gao補充說：「我們成員有共同目標，並非只為打份工搵錢，真的想做些好作品出來。」

Marf知有不足之處

樹大招風，掛着「香港女團」牌頭的COLLAR，出道至今外界評價亦兩極，COLLAR未有因讚美而自滿，對批評也不敢怠慢，努力學習在讚美和各種批評聲中成長。蘇芷晴（So Ching）表示隊友不會因負評而特別不開心，有建設性的她會接受，「我反而開心有人真實說出來，讓我知道未來要努力和進步的地方」。Marf說：「我們不會沉醉於讚美，反而着重大家對我們的支持，是一種力量。我們也認知有做得不足和未夠好的地方，會以實際行動證明給大家看，有改善和進步。」

抱歉影響張敬軒演唱會聲譽

日前擔任張敬軒演唱會嘉賓首踏紅館，表現惹負評，Winka說：「不開心一定有，覺得自己做得不夠好。我們8個對紅館都有憧憬，可以做得再好些，也沒什麼好解釋和澄清，我們都是對自己高要求的人，知道發生什麼事，但希望觀眾能給信心，讓我們再進步。」Candy和Ivy So被指「嗌歌」，Candy沒因負評不開心，自知在那次表演仍有很多進步空間和不足之處，希望汲取教訓，下次做得更好。她不開心的反而是影響到其他成員和張敬軒，因有人批評她們影響對方演唱會的聲譽，這點真的抱歉。Ivy So則視為一次經驗，最緊要之後努力做得更好，而不是一直卡在這個位。

最後問COLLAR想成為怎樣的女團？Gao表示身為香港製的女團，希望她們的多樣化能展示給觀衆看，能帶給大家力量和好的表演。

化妝：San chan、Kineks Ho、Janice Wong、Percy Shing、Cathy Zhang

髮型：Vic Lai、Kenji Chan、Kristy Cheng、Taurus Lee

styling：TeamCL

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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