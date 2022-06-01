導演半小時說服湯告魯斯拍《壯志凌雲2》

另一方面，《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）雖然與湯告魯斯曾在《攻·元2077》合作，但他接受傳媒訪問時表示，後者最初並沒打算再演《壯》片。約瑟夫稱當看過續集劇本後，他有一些想法，監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）亦很喜歡，謝利建議他必須直接跟湯告魯斯面談，於是兩人飛往巴黎，湯告魯斯正在當地拍《職業特工隊7》。約瑟夫抵達後才發現只有劇組轉場景的半小時空檔可游說對方，而且湯告魯斯根本不想拍《壯志凌雲》續集。約瑟夫說：「身為導演，就是要講出為什麽這部電影必須拍出來。」最終湯告魯斯被說服，並立即致電派拉蒙高層，稱要拍《壯》片續集；約瑟夫稱那一刻看到真正電影明星的氣勢，印象非常深刻。