麥皓兒自爆拍無綫劇遭收音師非禮 「蔥頭」丘梓謙力挺女友公開惡行

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麥皓兒在社交網發文交代事件，稱該收音師在沒有知會下，突然粗暴地在她背後大力扯開她的裙，將收音咪插落她腰下再較下的位置，「左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服」。她表示當反應過來後，立刻說自己安裝便可，並大力地從對方手中搶回收音咪，「但他非常不滿地回應，態度不友善，發晦氣」。

麥皓兒續言無論是有心還是無意，絕不能接受該收音師對她做的其中之一個行為，「還有……至於有關他的工作態度，言行舉止，專業操守，更是……相信同行的一定會清楚明白專業收音師的操守，在協助演員SET咪時，是絕對不會作出這樣不適當的行為」。於是她決定開名公開對方惡行。

會否報警 交公司處理

《明報》就事件聯絡麥皓兒，問她現時心情，以及可有考慮報警等進一步行動？她表示心情已平復了一些，昨日不用工作，並說：「一直以來TVB台前幕後的工作人員都對我很好，很專業的。從來沒有遇過今次的情况，那位是外判的收音師，我也是第一次合作及遇到的，公司已得知事情，現交由公司處理，謝謝關心。」

陪睇戲食飯安慰女友

麥皓兒男友「蔥頭」丘梓謙轉發帖文力挺女友，留言「絕對不能容忍」。他回覆《明報》時，表示平時就算男藝人，正常情况下收音師都會事先講聲再黐咪，不會一手伸進去，今次的情况很少見，很多幕後同事都覺得應該要說出來，以免影響同行聲譽。問到如何安慰女友？丘梓謙笑言：「不斷播我們Super Tiger的跳舞片給她看，讓她開心番。還有陪她睇戲、吃飯，因為她就快生日。」

無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢時，表示：「本台嚴肅跟進有關事件，已作跨部門溝通，並與相關藝員及幕後工作人員理解情况。」有份拍攝《下》劇的丁子朗不清楚事件，他回覆說：「我都不是很清楚，因為都是啱啱開工，拍了一日咋。」