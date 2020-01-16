與吳家忻演情侶 ANSONBEAN獻出第一次

【明報專訊】吳家忻、林千渟及陳毅燊（ANSONBEAN）昨日出席「黃Viu」首部本地原創劇《她和她的戀愛小動作》開鏡拜神；3名年輕演員同樣首次擔正拍劇，事前做足功課熟讀劇本。家忻和千渟異口同聲表示，大家一班年輕人開工，心情輕鬆。ANSONBEAN自言有少少緊張，但覺得最緊要開心，笑言看劇本時，一看就停不了。劇中他鍾情家忻，是貼心又細心的男朋友。問到可有親熱戲時，ANSONBEAN起初大賣關子，叫大家留意劇情。千渟取笑他：「那你想不想有呀？」ANSONBEAN即怕醜說：「總之劇中我有獻出某些第一次，大家期待啦。」