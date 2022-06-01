被指要求記者停止爆料 汪小菲向大S道歉：不會再打擾

張蘭承認曾留院

對於汪小菲聲言準備向葛斯齊提告，後者昨日表示，「我倒要看看誰才是法院認證的落水狗​，我希望到時候曝光對話信息，你不要想不開」。葛斯齊稱歡迎汪小菲提告，會公開更多汪小菲出軌證據，並展示對方傳給他的信息，內容稱汪母張蘭身體不好，請求葛斯齊不要再爆料，又透露了張蘭住院。葛斯齊表示即使汪小菲有意求和，他還是可能公開相關證據，強調汪小菲傷害了大S。

另外，張蘭昨日照常直播帶貨，看來氣色不錯，被不少網民留言詢問是否住院？她直認前一晚的確住院，但這個年紀偶爾去趟醫院很正常，「抽了800cc的血，可能有點虛、有點憔悴了」。

汪小菲昨晚透過微博向大S和S媽公開道歉，寫道：「昨日（5月30日），因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚。我昨天已經為自己不成熟不理智的行為向她們道歉，這裏再次公開的向她們道歉。做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，大家嘲也是應該的，網上所有的批評和嘲諷我都接受，讓網友們看笑話了。我希望在之後的時間裏我能夠盡量彌補這些傷害，除了孩子的相關事宜外，也不會再打擾到熙媛的生活。」

娛樂組